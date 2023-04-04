PSG'de protesto edilen Lionel Messi kararını verdi! Thierry Henry'den Arjantinli yıldıza destek: Utanç verici

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenerek turnuvaya erken veda eden Paris Saint Germain'de Lionel Messi taraftarın hedefi olmaya devam ediyor.

Paris Saint Germain'de kötü gidişat sürürken Lyon'a kaybedilen 1-0'lık karşılaşmada Arjantinli yıldız taraftarlar tarafından bir kez daha yuhalandı.

LYON MAÇI SONRASI KARARINI VERDİ

PSG'nin sözleşme uzatma teklifine henüz yanıt vermeyen 35 yaşındaki futbolcunun kararı merakla beklenirken Lyon maçı sonrası Fransa'ya veda etme kararı aldığı belirtildi.

L'Equipe'in manşetten duyurduğu habere göre, Parc des Princes'te Lyon'a 1-0 mağlup oldukları maçta ıslıklanan Lionel Messi, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, kariyerine Paris'te devam etmeyecek.

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FFP KURALLARI PSG'NİN ELİNİ BAĞLIYOR

Paris Saint Germain'in halihazıda Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlamak zorunda olduğu ve bu nedenle Messi'ye bol sıfırlı bir sözleşme önerilemeyeceği de belirtildi.

"BARÇA'YA DÖNMEK ZORUNDA"

Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Thierry Henry, Arjantinli yıldızın ıslıklanmasına tepki gösterirken "Parc des Princes'te Messi'nin ıslıklanmasını duymak utanç verici. 13 gol ve 13 asistle takımın en iyilerinden biri olan Messi'yi ıslıklayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Fransız efsane, "Bu söyleyeceklerim bilgi değil ama bir dilek. Barcelona'ya geri dönmeli. Çünkü, olması gerektiği gibi ayrılmadı. Vedasındaki gözyaşları bize bunu gösteriyor." dedi.

😮 PSG’li taraftarların Lionel Messi’ye tepkisipic.twitter.com/fC9CgHt7gp — Spor Arena (@sporarena) April 3, 2023

XAVI DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Messi ile dostluğum ve çok fazla iletişimim var. Eğer takıma geri dönerse, şu andan itibaren imza atana kadar çok süre var. Geri dönüşü görmek isteyeceğim ilk şey olurdu. Ama önümüzdeki ay iki kupa için müdacale edeceğiz ve bunun hakkında konuşmanın zamanı değil" şeklinde konuşmuştu.

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'İLK ADIMI BEN ATACAĞIM'

Başarılı teknik adam sözlerini, "Eğer geri dönmek istiyorsa, onu dinleyeceğiz. Geri dönebilmesi için ilk adımı ben atacağım." ifadeleriyle tamamlamıştı.