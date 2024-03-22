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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında pes dedirten görüntü! Sahaya atılan cisim şaşırttı

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında pes dedirten görüntü Sahaya atılan cisim şaşırttı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 20:02

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından sahaya inen bazı bordo mavili taraftarlar, sarı lacivertli oyunculara saldırırken istenmeyen olaylar yaşandı. Sahaya yabancı cisim yağarken atılanlar arasında müzik aletinin de olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldığı karşılaşma sonrası istenmeyen olaylar yaşanırken hem oyun içinde hem maç bitiminde sahaya birçok yabancı cisim atıldı.

Trabzon'da oynanan maçın ardından sahaya inen bordo mavili taraftarların, Fenerbahçeli futbolculara yönelik saldırılarının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı taraftarlar sahaya girdi.

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YABANCI CİSİM YAĞMURU

Saldırıya uğrayan Fenerbahçeli oyuncular, kendilerini güçlükle içeriye atarken sahaya yabancı cisim yağmaya devam etti.

MÜZİK ALETİ FIRLATILDI

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sahaya atılan cisimler arasında, karşılaşma öncesi marş çalmaları için stada davet edilen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin çellosunun olduğu görüldü.

Karşılaşmayı tribünde izleyen öğrencilerden birinin elindeki çellonun bir taraftarca alınarak sahaya atıldığı, onbinlerce lira değerindeki müzik aletinin parçalandığı bildirildi.

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MÜZİSYEN GENCE PARA YARDIMI İDDİASI

Trabzonsporlu bazı taraftarların yeni bir çello alması için müzisyen gence para yardımında bulunduğu da iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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