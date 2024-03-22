Olympiakos’tan Fenerbahçe’ye destek! Karara karşı çıktılar

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Yunan ekibinin taraftar grubu, Fenerbahçe ile oynayacakları Konferans Ligi maçında uygulanacak olan deplasman yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazzetta’nın haberine göre; UEFA’nın alacağı karar sonrası aynı durum 18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak.

Olympiakoslu taraftarlar, UEFA’nın alacağı bu karara göre Ülker Stadyum’da takımını destekleyemeyecek. Söz konusu haberde, UEFA’nın güvenlik nedeniyle Türkiye’deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı. UEFA’dan, ilk karşılaşmanın oynanacağı tarihe doğru konuyla ilgili resmî bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu haberin üzerine Olympiakos taraftarları, "Yunanistan ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna gibi savaş halinde değil; dahası dostane adımlar atılmıştır. Olympiakos’un taraftarlarının, takımımızın bu tarihi ve önemli mücadelesinde orada olmaması mümkün değil" açıklamayla deplasman taraftar yasağına karşı olduklarını kaydetti.