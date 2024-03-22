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Olympiakos’tan Fenerbahçe’ye destek! Karara karşı çıktılar

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi
Olympiakos’tan Fenerbahçe’ye destek Karara karşı çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 19:16

Yunan ekibi Olympiakos'ta taraftar grubu, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçında deplasman yasağının olmaması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

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Yunan ekibinin taraftar grubu, Fenerbahçe ile oynayacakları Konferans Ligi maçında uygulanacak olan deplasman yasağına ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazzetta’nın haberine göre; UEFA’nın alacağı karar sonrası aynı durum 18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak.

Olympiakoslu taraftarlar, UEFA’nın alacağı bu karara göre Ülker Stadyum’da takımını destekleyemeyecek. Söz konusu haberde, UEFA’nın güvenlik nedeniyle Türkiye’deki Olympiakos maçlarında geçmişte de benzer uygulamalar gerçekleştirildiği vurgulandı. UEFA’dan, ilk karşılaşmanın oynanacağı tarihe doğru konuyla ilgili resmî bir açıklama yapması bekleniyor.

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Bu haberin üzerine Olympiakos taraftarları, "Yunanistan ve Türkiye, Rusya ile Ukrayna gibi savaş halinde değil; dahası dostane adımlar atılmıştır. Olympiakos’un taraftarlarının, takımımızın bu tarihi ve önemli mücadelesinde orada olmaması mümkün değil" açıklamayla deplasman taraftar yasağına karşı olduklarını kaydetti.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#Konferans Ligi

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