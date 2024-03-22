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Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'den 4 isim PFDK'ya sevk edilecek

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçeden 4 isim PFDKya sevk edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 18:04

Süper Lig'in 30. haftasındaki olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertli takımdan 4 ismin PFDK'ya sevk edileceği iddia edildi.

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası yaşanan olayları yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.

HANGİ FUTBOLCULAR PFDK'YA SEVK EDİLECEK?

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat, PFDK'ya sevk edilecek.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ÖNLEM

Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemler alırken saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçeden 4 isim PFDKya sevk edilecek

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

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Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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