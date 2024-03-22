Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe'den 4 isim PFDK'ya sevk edilecek

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası yaşanan olayları yankıları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin PFDK sevklerini kısa sürede açıklayacağı öğrenildi.

HANGİ FUTBOLCULAR PFDK'YA SEVK EDİLECEK?

Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe cephesinden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat, PFDK'ya sevk edilecek.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN ÖNLEM

Fenerbahçe ise olası sevkler için önlemler alırken saldırılarla karşılaşan oyuncuların, nefsi müdafaa yaptıklarını güçlü deliller sunarak savunma gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

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Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.