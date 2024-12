MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan Turgut Doman açıklaması: Düdük asacak mı? | Bizi üzdü, olayın şokundayız

Haberin Devamı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig'in 15. haftasındaki Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Turgut Doman'ın yönetimi hakkında konuştu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Göndoğdu, TV100'de katıldığı canlı yayında şu önemli açıklamaları yaptı.

"OLAYIN ŞOKUNDAYIZ HALA VE ONU KONUŞUYORUZ"

"Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diliyorum. Durumunu da takip ettim. Umarım korktuğumuz olmaz. Güzel haberleri yarın duyarız. Üzücü bir olay. Maçın hakemi ve VAR hakemi oyunun seyrini olumsuz etkilemeyecek yönetim sergiliyordu. Ancak maalesef VAR'ın çağırmasından sonra arkadaşımızın kararında ısrar etmesi bizi üzdü. Turgut Hoca ile konuştum. Krampona bastığını gördüğünü söyledi. Bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Konu çok sıcak olduğu için çok fazla bir şey sormadım. Görüntülere bak ve yarın tekrar konuşuruz diyerek telefonu kapattım. Bir seyirci gözüyle diyorum. Pozisyonları tek tek mercek altına almadım. Bir maçta 20'ye yakın pozisyon oluyor. Her bir pozisyonu ilk önce ön değerlendirme yapıyoruz, 24 saat içerisinde mercek altına alıyoruz, hakem hatalarını gözlemci raporunun yanına koyuyoruz. Bu değerlendirmeden muaf söylüyorum, o ana kadar kabul edilebilir düzeyde maç yönetiyordu. Yoksa şu pozisyonda haklıydı haksızdı demek istemiyorum. Onlarla şu ana kadar hiç bakmadım. Tamamen 90+5'teki olayın şokundayız hala ve onu konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

"VAR ÇAĞIRINCA 'OH' DEDİM, VAR GÖREVİNİ YAPTI"

"Hakem VAR tarafından çağrılınca olan hissiyatımı söyleyeyim, açıkçası hakemin görmemiş olmasını yadırgadım ilk anda. Son dakikalarda köşeye sıkıştırılır top, çok normal. Orada oyuncular yoğunlaştığı için, daha aday hakemlikte başlar, eğitimlerde oraya yanaşın, oyuncu orada sizin olduğunu hissetsin, ola ki yanlış yapacaksa hakemin orada olduğunu bilsin ki önleyici hakemlik yapalım, herhangi bir kaza bela olmadan, varsa bir ihlal, orada anında görün diye tembihleriz. Göremedi, olabilir. VAR çağırınca 'oh' dedim, VAR görevini yaptı. En büyük korkumuz, VAR'ın fahiş hatayı kaçırması. Bundan çok endişeleniyoruz. VAR hakemi davet edince ben 'oh, VAR kaçırmadı fahiş hatayı' dedim. Orada ilk görüntüyü gösterince kırmızı kart ile cezalandırması gerekir diye düşündüm. Başka ihtimal düşünmedim."

VAR KONUŞMASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

"VAR konuşmasının yayınlanması konusu, normalde son maç bitince ve 24 saat geçince. Salı günü akşam yayınlanacaktı. Ancak, böyle bir aciliyet olduğu için acaba hemen yarın yayınlanabilir mi, özel bir uygulama olabilir mi diye düşünebiliriz. Niye bu kural değişmesin, gündeme alabiliriz. Bir hafta sonra evime, Ankara'ya döndüm. Riva'da olsaydım, bazen oluyor, maçtan sonra herkes, odayı terk ettikten sonra gidip kontrol ihtiyacı duyuyorum. Maçlar bittikten sonra pazartesi on buçuk civarlarında notlar alıyorum, ofsayt kararlarına da kadar teyit ediyorum. Hakem arkadaşlar da biliyor bunu. Yarın Riva'da olacağım. Hakem arkadaşlarımla konuştum. Maçtan sonra VAR hakemiyle konuştum. Hatırlayabildiğin kadar bana aktarabilir misin dedim. Birebir hatırlaması imkansız her konuşmayı. Büyük oranda arkadaşım aktardı. VAR hakemi prosedür olarak protokole tamamen uymuş. Bu bizim için sevindirici. Son nokta olarak seyrettikten, hangi açıları gösterdiğini, konuşmaları dinledikten sonra bakarız. Şu an gördüğüm protokol gereğini yapmış."

"TURGUT DOMAN'A '6-7 DEFA AYNI ŞEYİ Mİ GÖRDÜN' DEDİM"

"Hakem Turgut Doman'ı aradım. Turgut Hoca ile konuştum. Böyle bir olayda, önemli bir şey olursa MHK'yi bilgilendirin deriz. Bu sefer ben aradım. Ekstra bir olay olarak görüyoruz. Arkadaşının davet ettiğini, maç esnasında krampona basma gördüğünü, davet ettiğinde de ilk gördüğü pozisyonda yine krampona basma gördüğünü, bu nedenle kararında kalacağını ifade etti. Çok da sıcak olduğu için çok bir şey sormadım. 'Peki evladım, görüntülere bak, seyret, yarın konuşuruz' deyip kapattım. Ben hakeme şunu söyledim, '6-7 defa gösterdi VAR hakemi, ben ekranda gördüm, 6-7 defa aynı şeyi mi gördün' dedim. 'İlk başta gördüğüm buydu, kararda doğru olduğumu düşündüğüm için kararda kaldım' dedi. 'Bir daha seyret, konuşuruz' dedim. Konuşmayı derinleştirmenin manası yoktu orada. Yarın tüm işimiz bu olacak."

"BU AKŞAM DAHA FAZLA GÖRÜŞMEYİ SAĞLIKLI GÖRÜYORUM"

"Maçtan 1 saat sonra bir mesaj atmıştım, 'Müsait olduğunuzda arayın' demişim. 19.20 civarlarında arkadaşım herhalde otele geçince bana dönmüş. Bu akşam daha fazla görüşmeyi sağlıklı görüyorum. Evlerine gitsinler. Ben de sabah saatlerinde Riva'ya geçerim. Genelde uygulama bu şekilde olmaz. Bugün biraz tabii özel durum olduğu için böyle davrandım ama genel yaklaşımım, maçta arkadaşımız hata yapsa da o konu hakkında çok bahsetmem. Zaten maçtan yeni çıkmış, niye böyle yaptın demek sağlıklı değil. Genelde temas kurmam. Konuşmaları VAR'daki konuşmaları dinleyip yapmak daha mantıklı. Arkadaşlarımla analiz ekibimiz var. Daha fazla pozisyonlar kayıt altına alınabiliyor. Her biri için yorum yapıyoruz. Bazen çözemeyince tüm MHK üyelerinin görüşünü alıyorum. Hala hemfikir olamıyorsak UEFA eğitmenlerinden görüş alıyoruz. Bazen UEFA'daki kişilere de gönderiyoruz görüntüleri, görüş alıyoruz."

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

"İstifa etmeyi düşünmüyorum. Turgut Doman idari süreçten geçecek. Normal sürecin dışında farklı bir süreç olacak. (TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun 'Bana operasyon yapıyorlar' sözleri hakkında) Herkes çok sinirli. Cümlelerimi çok dikkatli söylemek durumundayım. Kamuoyuna bir mesaj veriyoruz. Hakemlerin yöneticisi olarak benim böyle bir soruya cevap vermem, yorum yapmam çok zor ve farklı yerlere çekilebilir. Şöyle bir cevap verebilirim; sonuçta bir hadise yaşadık, hakem herkesin üzerinde mutabık kaldığı, küçüğünden büyüğüne herkesin çok net kırmızı kart dediği pozisyona sarı kart verdi. Akabinde VAR teknolojisiyle çağrılıp 6-7 defa izletilip kararında ısrar etmesi, artık o saatten sonra onun bilgi eksikliği, efendime söyleyeyim yetenekle, futbolu bilmekle, niyetle ilgili olup olmadığıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Vahim bir hata var. Bu hatayı her yönüyle araştırmaya başladık. Yarından itibaren normal sürecin dışında göreceksiniz. Bunu göreceksiniz."

"BENİM DÖNEMİMDE İLK OLACAK"

"Normalde 3-4 pozisyon izleriz, hakem notun bu, gözlemci notun bu, bize göre notun daha düşük 3 hafta bekleyeceksin, cezan bitince devam edeceksin. Yarından itibaren farklı bir süreç izleyeceksiniz. Bu kadar net olan, VAR hakeminin sana yardım ettiği noktada, bunla ilgili kararında ısrar etmenle ilgili biraz daha fazla detaylı sormak istiyoruz. Arkadaşımızın idari süreçten geçmesi, ilk anda verdiğimiz karar. Normalde böyle şeyleri yazılı sormayız, yazılı soracağız yarın. Sadece bu pozisyonu yazılı soracağız. Diğer pozisyonlarla ilgili süreç prosedürle işler. Bu olay vahamet yaratan, çok net olduğu için, bizleri endişelendirip üzdüğü için anlat arkadaşım diyerek yazılı soracağız. Benim dönemimde yazılı bir sorma olmadı."