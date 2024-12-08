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Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

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#Sivasspor#Galatasaray#Rey Manaj
Rey Manajdan Barış Alper Yılmaz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 19:42

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Galatasaray maçının son anlarında Barış Alper Yılmaz'a yaptığı çok sert hareket sonrası bir açıklama yaptı.

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Instagram hesabından paylaşım yapan Manaj şunları ifade etti:

Bugün profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm.

Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim.

Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti.

Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım.

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Rey Manajdan Barış Alper Yılmaz açıklaması

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#Sivasspor#Galatasaray#Rey Manaj

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