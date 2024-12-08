Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi! Yunus Akgün açıkladı: Hüngür hüngür ağlıyor

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Sivasspor'u 3-2 mağlup ederken sarı kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Sivassporlu golcü Rej Manaj, Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yaptı. Faul pozisyonunun ardından Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Sarı kırmızılı oyuncular, hakem Turgut Doman'a kırmızı kart itirazı yaparken VAR'dan uyarı geldi. VAR'ın uyarısının ardından monitöre giden hakem Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak sarı kart kararını değiştirmedi.

Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Rej Manaj'a kırmızı kart çıkmamasına büyük tepki gösterdi.

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GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

Karşılaşmanın hemen ardından Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!" ifadelerine yer verdil.

"BARIŞ ALPER HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR"

Maçın ardından yaptığı açıklamada, Barış Alper'in soyunma odasında ağladığını söyleyen Yunus Akgün, "Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." sözleriyle tepki gösterdi.