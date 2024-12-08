TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: Operasyon yapılıyor, gerekeni yaparız

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, olaylı Sivasspor - Galatasaray maçının ardından çok sert açıklamalar yaptı.

Sivas'ta oynanan mücadelenin son anlarında Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yapan Rey Manaj'a VAR müdahalesine rağmen kırmızı kart çıkmaması hakkında BTY'ye konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bana operasyon yapıyorlar" dedi.

Hakem Turgut Doman'ın kararını skandal olarak nitelendiren Hacıosmanoğlu, "Bizim haysiyetimizle oynanmasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, kim olursa... Böyle bir iğrençliği ben hayatımda görmedim. Milli Takım'da oynuyor, milli gururumuz, kardeşimiz, yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. Gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı.

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TFF'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

TFF'den yapılan açıklamada, Barış Alper Yılmaz'ın faul pozisyonuyla ilgili olarak gerekli incelemenin yapılacağı belirtilirken "Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü’nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

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Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur." ifadelerine yer verildi.

NE OLDU?

Sivas'ta oynanan mücadelenin 90+9. dakikasında Sivassporlu golcü Rej Manaj, Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yaptı. Faul pozisyonunun ardından Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Sarı kırmızılı oyuncular, hakem Turgut Doman'a kırmızı kart itirazı yaparken VAR'dan uyarı geldi. VAR'ın uyarısının ardından monitöre giden hakem Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak sarı kart kararını değiştirmedi. Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.