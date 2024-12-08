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Okan Buruk'tan Barış Alper tepkisi: Maçla ilgili konuşacak bir şey yok

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#Galatasaray#Okan Buruk#Barış Alper Yılmaz
Okan Buruktan Barış Alper tepkisi: Maçla ilgili konuşacak bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 18:51

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Sivasspor maçının ardından maçın sonunda Barış Alper Yılmaz'a yapılan harekete ve çıkmayan kırmızı karta tepki gösterdi. Buruk, maçla ilgili konuşmayıp yayıncı kuruluştaki flaş röportajını kısa kesti.

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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeci kısa kesti. Buruk, yalnızca Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı hareket ve çıkmayan kırmızı kartla ilgili konuştu ve açıklamasını sonlandırdı.

"Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun."

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"SİVASSPOR'A SAYGI DUYUYORUM! REY MANAJ'A YAKIŞMADI"

Deneyimli teknik adam basın toplantısında ise şunları söyledi:

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10 kişiyle önemli bir mücadele verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir deplasmandan 10 karşı kalmamıza galibiyet aldık. Buna sevinmedik. Burada en değerli oyuncularımızdan birinin sakatlanması bizi üzdü. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de hesap vermesini gerektiğini düşünüyorum. Futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bize karşı tutumu maçın sonunda da net bir şekilde gördük. Kendi mevkiinden kalkıp, bir futbolcu arkadaşına böyle yapması doğru değil. Manaj'dan beklemezdim. O da çok önemli bir oyuncu. Bir futbolcuyu sakatlamak Rey Manaj’a yakışmadı. Kırmızı kart vermeyen hakeme de yakışmadı. Sivas şehrine ve Sivasspor’a saygı duyuyorum. Sivasspor’u da tebrik ediyorum. Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Barış Alper Yılmaz

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