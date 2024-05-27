Mauro Icardi, Ali Koç forması giydi! Şampiyonluk kutlamasında Dries Mertens'in eşini ağlatan olay

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Şampiyon Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, saat 02.00 sularında İstanbul’a geldi.

DURSUN ÖZBEK: İYİLER KAZANIR, YİNE ÖYLE OLDU

Havalimanında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bu gece çok mutluyuz. Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Ben bütün taraftarlarımıza bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki sene için de 25’inci şampiyonluk ve 5’inci yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi. Güzel bir maç oynadık. Galatasaray’ı sevenleri mutluluğa boğduğum için ve arkadaşlarımla beraber yaptığımız bütün çalışmaları dikkate alırsak onları sevindirmek bizim için en önemli husustu. Şimdi şampiyonluğu doya doya kutlasınlar. İstanbul’u sarı-kırmızıya boyasınlar istiyorum" dedi. Şampiyonluk tişörtü ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: “İyiler kazanır herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla yine öyle oldu. İyiler kazandı.”

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OKAN BURUK: REKORLAR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Mutluyuz tabii ki. Çok önemli bir maç kazandık. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz. Rekorlar kırarak şampiyon olduk. 102 puanla şampiyonluk yaşadık. Türkiye’de bir ilk. Çok uzun bir süre 11 aya yakın emek verdik. Hem ligde hem de Avrupa’da önemli bir seneydi bizim için. Ben başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız, yönetim kurulumuz onlar bizlere çok destek verdi. Ama oyuncularımız saha içerisinde ellerinden geleni yaptılar. Çok önemli bir başarı, rekorlar kırdılar. 17 maçlık rekor ve birçok rekor kırdılar. Gol kralı Mauro Icardi. Onu da tebrik etmek istiyorum. O da çok önemli. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

HAVALİMANINDAN FLORYA'YA

Sarı kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yönetim, daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçti.

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Florya’da kafileyi çok sayıda taraftar karşılarken meşaleler ve marşlar eşliğinde tesislere giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sevincini Florya’daki taraftarlarıyla paylaştı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken taraftar ve futbolcular karşılıklı tezahüratlarda bulundu.

MAURO ICARDI'DEN OLAY HAREKET

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Florya'da balkona "Aşkın Olayım" şarkısı ve meşalelerle geldi.

Icardi önce "Fener ağlama" tezahüratını başlattı daha sonra ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu Galatasaray formasını giydi.

Arjantinli futbol Icardi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı formayı giymesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan destek tezahüratı geldi.

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DRIES MERTENS'İN EŞİNİ AĞLATAN OLAY

Galatasaray'ın Florya'da kutlama yaptığı esnada Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs duygusal anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılı taraftarların Mertens'in oğluna yönelik "Ciro" tezahüratları sonrası Belçikalı yıldızın eşi Katrin Kerkhofs gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarını tutamayan Katrin Kerkhofs, sarı kırmızılıların yaptığı "Ciro" tezahüratlarına karşılık verdi.

FLORYA'DA SON KUTLAMA

Öte yandan yaz aylarında Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınacak olan Galatasaray, Florya'da son kez şampiyonluk kutladı.