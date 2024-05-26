Galatasaray'a dev gelir! Şampiyonluk sonrası kasasını doldurdu

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Süper Lig'de 24. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, kasasını doldurdu.

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koydu.

Sarı kırmızılılar 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 37 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise yaklaşık 84 milyon lira kazandı.

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Galatasaray şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi oldu. Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 240 milyon lirayı bulacak.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

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Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.