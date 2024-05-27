Astrolog Meral Güven, Fenerbahçelileri kızdırdı: Beter olun

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Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken Fenerbahçe'nin ipi önde göğüsleyeceğini iddia eden Meral Güven'den olay bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin yarışta geride olmasına rağmen son haftada şampiyon olacağını iddia eden Meral Güven'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin mucize bir şekilde şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, Galatasaray şampiyon olunca sarı lacivertlileri çıldırtan bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Güven, kullandığı ifadelerle Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırdı.

Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."