Matematik formülü mü, oyuncu değişikliği mi?

Uğur Meleke: Soruyorum: Ghezzal’ı oyundan çıkarıp Gökhan Töre’ye hak etmediği bir 25 dakikayı statü yoluyla verdiğimizde Türk futbolu ne kazandı?

Güntekin Onay: Teknik adamlar oyuna mı hamle yapsın, kötü oynayanı mecburen sahada mı tutsun, yoksa yerli-yabancı algoritmasına mı kafa yorsun?

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, önceki gün deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalırken, karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri, siyah beyazlıların yaptığı oyuncu değişiklikleri ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın yabancı kuralına ilişkin açıklamaları oldu. ‘Sahada aynı anda 8 yabancı, 3 yerli olması’ zorunluluğu nedeniyle 46. dakikada N’Koudou’nun yerine Larin’i, 67’de Atiba-Ghezzal’ın yerlerine Alex Teixeira-Gökhan Töre’yi, 68’de de Kenan’ın yerine Batshuayi’yi alan Yalçın, bu kuralı sert sözlerle eleştirip şunları söylemişti:

Sergen Yalçın: ‘Anlamsız bir kural’

“Bir Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Batshuayi’yi oyuna alırken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Anlamsız bir kural. Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı? Madem oynatmayacaksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun? Yazık değil mi bu ülkenin parasına? Yabancı kuralını çok doğru bulmuyorum.” Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yabancı kuralına ilişkin görüşlerini gazetemizin yazarlarından Uğur Meleke ile Güntekin Onay değerlendirdi...

UĞUR MELEKE:

Yabancıyı bu ligde yenemeyen yerli uluslararası arenada nasıl yenecek?

16 Yıldır bu işi yapıyorum, 16 yıldır yabancı kuralını anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Defalarca sordum ama yanıt alamadım:

İphone’u yasaklarsak dünyanın en iyi mobil telefonunu üreteceğimizi mi sanıyoruz? Bu ligde yabancı rakibiyle rekabet edip onu geçemeyen yerli, aynı yabancı rakibini uluslararası arenada yenebilir mi? 100 yıllık profesyonel futbol tarihimizde 5 büyük lige gönderdiğimiz oyuncu sayısından daha fazlasını, yaklaşık 40 futbolcuyu son 5 yılda ihraç etmemiz tesadüf olabilir mi?

Önceki gün Gaziantep’te Ghezzal’ı oyundan Sergen Yalçın çıkarmadı. Nihat Özdemir çıkardı. Özdemir ve onun gibi düşünenlere soruyorum:

Ghezzal’ı oyundan çıkarıp Gökhan Töre’ye hak etmediği bir 25 dakikayı statü yoluyla verdiğimizde Türk futbolu ne kazandı? Kenan’ın Batshuayi’yi hakkıyla kesmeye çalışması mı bizi geliştirir, yoksa formayı hak etmediği halde statü yoluyla alması mı?

GÜNTEKiN ONAY:

Teknik adamlar Türk oyuncular sakatlanmasın diye dua etmeliler

Yeni yabancı kuralının getirdiği bazı zorluklar ve çelişkiler var. Özellikle maçın devamındaki oyuncu değişikliklerinde... Performansı yetersiz olan veya sakatlanan Türk statüsündeki oyuncuyu çıkarttığınız takdirde yerine mutlaka Türk oyuncu sokmanız gerekiyor. Diyelim sol bek oynayan yerli oyuncunuz sakatlandı ancak yedekte bulunan aynı pozisyondaki oyuncunuz yabancı. Bu kez de onu oyuna dahil edebilmek için başka bir pozisyondan bir diğer yabancıyı çıkartmanız şart. Teknik adamlar oyuna mı hamle yapsın, kötü oynayan oyuncuyu mecburen sahada mı tutsun, yoksa yerli-yabancı algoritmasına mı kafa yorsun? İşleri gerçekten zor. Kuralın konma amacı daha fazla yerli oyuncunun süre alması. Peki Türk statüsünde olup da Türk Milli Takımı’nda oynama yeterliliği olmayanların bu kurala ne getirisi var? Ülke içinden veya altyapıdan yetişme gibi kriterlerle bu kural daha faydalı hale getirilebilirdi. Teknik adamlar sahadaki Türk pasaportuna sahip futbolcularının iyi oynamaları veya sakatlanmamaları için dua etmek zorunda.

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