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GeriFutbol Fenerbahçe - Antalyaspor maçına Kim Min-Jae damgası
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Antalyaspor maçına Kim Min-Jae damgası

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçına Kim Min-Jae damgası

Sarı lacivertlilerin yeni stoperi Kim Min-Jae, ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkarken çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup ettiği maça 11'de başlayan Kim Min-Jae, performansıyla dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın 11'de şans verdiği Güney Koreli savunmacı, maç boyunca yerinde müdahaleleriyle dikkat çekerken başarılı bir istatistiğe imza attı.

OPTA verilerine göre; yıldız savunmacı, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında en fazla ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.

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