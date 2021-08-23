Fenerbahçe - Antalyaspor maçına Kim Min-Jae damgası

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup ettiği maça 11'de başlayan Kim Min-Jae, performansıyla dikkat çekti.

Portekizli teknik adamın 11'de şans verdiği Güney Koreli savunmacı, maç boyunca yerinde müdahaleleriyle dikkat çekerken başarılı bir istatistiğe imza attı.

OPTA verilerine göre; yıldız savunmacı, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında en fazla ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.