Galatasaraylı Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0'la geçerken maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçı, Zajc ve Valencia'nın golleriyle kazanarak 3 puana ulaştı.
Maçın son bölümleri büyük heyecana sahne olurken Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ancak Antalyasporlu futbolcular gol öncesinde lehlerine penaltı çalınması gerektiğini belirtip itirazdan bulundu.
Hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmezken Antalasporlu oyuncular son anlarda hareketsiz kalarak protesto etti.
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak gülücük emojisi koydu.
Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe maçına gönderme olarak algılandı.
Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan'ın Instagram paylaşımı pic.twitter.com/0VX8A5dmhV
Fenerbahçe maçı sonrası Arda Turan'ın Instagram paylaşımı pic.twitter.com/0VX8A5dmhV— Spor Arena (@sporarena) August 22, 2021