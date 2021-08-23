MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaraylı Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım
GeriFutbol Galatasaraylı Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaraylı Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0'la geçerken maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçı, Zajc ve Valencia'nın golleriyle kazanarak 3 puana ulaştı.

Maçın son bölümleri büyük heyecana sahne olurken Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ancak Antalyasporlu futbolcular gol öncesinde lehlerine penaltı çalınması gerektiğini belirtip itirazdan bulundu.

Hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmezken Antalasporlu oyuncular son anlarda hareketsiz kalarak protesto etti.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak gülücük emojisi koydu.

Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe maçına gönderme olarak algılandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi