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Transfer Merkezi | Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor: Edin Dzeko, Saiss ve Icardi...

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş
Transfer Merkezi | Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor: Edin Dzeko, Saiss ve Icardi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 10:05

Süper Lig'de sezon son ermesiyle birlikte transfer heyecanı yaşanmaya başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlar yazı hareketli geçirmeyi planlıyor. İşte Spor Arena farkıyla güne damga vuran transfer haberleri...

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Yaz arasına girilmesiyle transfer heyecanı başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray'da gündem takımdan ayrılacak isimlerin yerlerini dolduracak isimlere çevrildi. Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor. 

Beşiktaş ve Fenerbahçe de kadrolarını güçlendirmeye çalışırken Trabzonspor da şampiyonluk hedefi için harekete geçti.

Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili tüm transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.

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CANLI transfer MERKEZİ | SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

GEDSON'A İTALYA'DAN KANCA
GEDSONA İTALYADAN KANCA

Roma Başkanı Claudio Lotito, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.[Corriere dello Sport]

'ICARDI'Yİ BEKLEYECEĞİZ'
ICARDIYİ BEKLEYECEĞİZ

Okan Buruk: "Birinci aciliyetimiz golcü. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız duruyor. Rashica'yı tekrar geri almak istiyoruz. En büyük sıkıntımız sol bek ve forvet. Mohamed'in son gün satın alma hakkını kullandılar. Icardi'nin durumu biraz belirsiz. Bu durumun uzun sürmesini istemeyiz. Olumsuz hiç düşünmüyoruz. Icardi için kulübümüz bütün fedakârlığı yapmaya hazır. Sadece bekleyeceğiz. Kendisi ailesiyle karar verecek. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Icardi'yi bekleyeceğiz. Elimizde orjinal forvetimiz yok. Kadro planlamamızda iki forvet düşünüyoruz. Biri Icardi, diğeri de onunla birlikte oynayacak bir oyuncu kadroya katmak istiyoruz."(Fanatik)

'SAISS İLE ANLAŞMA TAMAM'
SAISS İLE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fas basınındaki habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.

ALİ KOÇ AÇIKLAYABİLİR: DZEKO VE ARDA
ALİ KOÇ AÇIKLAYABİLİR: DZEKO VE ARDA

Fenerbahçe’de Olağan Mali Genel Kurul bugün gerçekleştirilecek. Ali Koç'un konuşmasında Edin Dzeko'nun transferi ve Arda Güler'in son durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

- Jorge Jesus’un takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör kim olacak?

- Ryan Kent’in ardından kesin anlaşma sağlandığı iddia edilen Edin Dzeko açıklanacak mı?

- Annesi Serap Hanım’ın attığı “Her Seçim bir vazgeçiştir” tweetinin ardından takımdan ayrılabileceği iddia edilen Arda Güler’in durumu ne olacak?

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BEŞİKTAŞ, BARCELONA'DAN İSTEDİ
BEŞİKTAŞ, BARCELONADAN İSTEDİ

Sportif Direktör Kazancı’nın Mateu Almany ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Beşiktaş, Fildişili yıldızın kiralanması için teklifte bulunurken İspanyol basınının iddiasına göre Barça Futbol Direktörü ile yapılan zirvede Umtiti, Dest ve Collado da gündeme geldi.(Spor Arena/İsmail ER)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGEDSON'A İTALYA'DAN KANCA
timeline'ICARDI'Yİ BEKLEYECEĞİZ'
timeline'SAISS İLE ANLAŞMA TAMAM'
timelineALİ KOÇ AÇIKLAYABİLİR: DZEKO VE ARDA
timelineBEŞİKTAŞ, BARCELONA'DAN İSTEDİ

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#Transfer#Fenerbahçe#Beşiktaş

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