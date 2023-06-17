Transfer Merkezi | Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor: Edin Dzeko, Saiss ve Icardi...

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Yaz arasına girilmesiyle transfer heyecanı başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, oyuncu arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray'da gündem takımdan ayrılacak isimlerin yerlerini dolduracak isimlere çevrildi. Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe de kadrolarını güçlendirmeye çalışırken Trabzonspor da şampiyonluk hedefi için harekete geçti.
Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili tüm transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.
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Roma Başkanı Claudio Lotito, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.[Corriere dello Sport]
Okan Buruk: "Birinci aciliyetimiz golcü. Diğer mevkilerdeki oyuncularımız duruyor. Rashica'yı tekrar geri almak istiyoruz. En büyük sıkıntımız sol bek ve forvet. Mohamed'in son gün satın alma hakkını kullandılar. Icardi'nin durumu biraz belirsiz. Bu durumun uzun sürmesini istemeyiz. Olumsuz hiç düşünmüyoruz. Icardi için kulübümüz bütün fedakârlığı yapmaya hazır. Sadece bekleyeceğiz. Kendisi ailesiyle karar verecek. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Icardi'yi bekleyeceğiz. Elimizde orjinal forvetimiz yok. Kadro planlamamızda iki forvet düşünüyoruz. Biri Icardi, diğeri de onunla birlikte oynayacak bir oyuncu kadroya katmak istiyoruz."(Fanatik)
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fas basınındaki habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.
Fenerbahçe’de Olağan Mali Genel Kurul bugün gerçekleştirilecek. Ali Koç'un konuşmasında Edin Dzeko'nun transferi ve Arda Güler'in son durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
- Jorge Jesus’un takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör kim olacak?
- Ryan Kent’in ardından kesin anlaşma sağlandığı iddia edilen Edin Dzeko açıklanacak mı?
- Annesi Serap Hanım’ın attığı “Her Seçim bir vazgeçiştir” tweetinin ardından takımdan ayrılabileceği iddia edilen Arda Güler’in durumu ne olacak?
Sportif Direktör Kazancı’nın Mateu Almany ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Beşiktaş, Fildişili yıldızın kiralanması için teklifte bulunurken İspanyol basınının iddiasına göre Barça Futbol Direktörü ile yapılan zirvede Umtiti, Dest ve Collado da gündeme geldi.(Spor Arena/İsmail ER)