Transfer Merkezi | Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor: Edin Dzeko, Saiss ve Icardi...

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Yaz arasına girilmesiyle transfer heyecanı başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray'da gündem takımdan ayrılacak isimlerin yerlerini dolduracak isimlere çevrildi. Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor.



Beşiktaş ve Fenerbahçe de kadrolarını güçlendirmeye çalışırken Trabzonspor da şampiyonluk hedefi için harekete geçti.

Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili tüm transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.



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