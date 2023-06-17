Fenerbahçe'de büyük gün! Gözler Ali Koç'un konuşmasına olacak: Arda Güler'in geleceği, yeni teknik direktör ve Edin Dzeko transferi...

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Fenerbahçe’de Olağan Mali Genel Kurul bugün saat 10.30’da Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda gerçekleştirilecek. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın dün yaptığı açıklamaların yanı sıra kulübün borcunun 8 milyar TL’ye yaklaşması ile birlikte 5 yıllık başkanlık döneminde tek kupasını Ziraat Türkiye Kupası’nda kazanan başkan Ali Koç ve yönetimi açısından bugünkü genel kurulun nasıl bir havada geçeceği merak konusu oldu.

ÖNCE İBRA SONRA KOÇ’UN KONUŞMASI

Genel kurulda bugün önce sarı lacivertli kulübün genel sekreter Burak Kızılhan 2022 yılı faaliyet raporunu okuyacak, daha sonra başkan vekili Erol Bilecik mali tablo hakkında detaylı bilgilendirme yapacak. Üyelerin konuşmasının ardından başkan ve yönetim kurulunun 2022 faaliyetleri genel kurulun ibrasına sunulacak. Son olarak başkan Ali Koç genel kurul üyelerine ve Fenerbahçe camiasına hitaben bir konuşma yapacak. Koç’un konuşmasında özellikle şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

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YENİ HOCA AÇIKLANACAK MI?

1- Annesi Serap Hanım’ın attığı “Her seçim bir vazgeçiştir” tweetinin ardından takımdan ayrılabileceği iddia edilen Arda Güler’in durumu ne olacak?

2- Geride kalan sezon Süper Lig’in en başarılı futbolcularından biri olan Ferdi Kadıoğlu takımda kalacak mı, satılacak mı?

3- Jorge Jesus’un takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktör kim olacak?

4- Ryan Kent’in ardından kesin anlaşma sağlandığı iddia edilen Edin Dzeko açıklanacak mı?

5- Eski başkan Aziz Yıldırım’ın kendisine yaptığı ‘güven tazele’ çağrısını yanıtı ne olacak?

KULÜBÜN BORCU 1.5 MİLYAR TL ARTIŞLA 7.7 MİLYAR TL

· Resmi siteden de paylaşılan faaliyet raporuna göre F.Bahçe’nin borcu neredeyse geçen yıla oranla 1.5 milyar TL arttı.

· 31 Aralık 2021’de 6 milyar 190 milyon TL olan borç 31 Aralık 2022 itibarıyla 7 milyar 686 milyon TL’ye yükseldi.

· Aralık 2021’de 758 milyon TL olarak açıklanan net dönem zararının 410 milyon TL’ye düşmesi hedefliyordu. Ancak hedefte sapma oldu net dönem zararı 1 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşti.

ALi KOÇ’UN 642 MiLYON TL ALACAĞI VAR

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· Kulübün bonservis ve menajerlere ödemesi gereken rakamın da 298 milyon TL olduğu belirtildi.

· Rapora göre kulübün Ali Koç’a kısa vadeli 27.6 milyon, uzun vadeli 614.7 milyon olmak üzere 642 milyon TL borcu var.