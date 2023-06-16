Letonya - Türkiye maçına Abdülkerim Bardakcı damgası! Arda Güler, Milli Takım tarihine geçti...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3’üncü maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. 90+4'te rakibin golüne 90+5'te İrfan Can Kahveci ile cevap veren Milliler, Ermenistan'ın Galler'i deplasmanda 4-2 yenmesiyle grupta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya karşısında kaleyi Mert Günok’a emanet ederken, savunmayı Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta sahada Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu oynarken hücum üçlüsü Cengiz Ünder, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan oluştu. Cenk Tosun ve Enes Ünal’ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle Kuntz’un santrfor bölgesindeki tercihi Umut Nayir oldu.

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A Milli Takımın Letonya karşısındaki 11’i şu şekilde; "Mert - Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Arda, Kerem, Umut."

ARDA GÜLER VE UMUT NAYİR İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Arda Güler ve deneyimli forvet Umut Nayir ilk kez ilk 11'de görev aldı.

Daha önce ay-yıldızlı formayı bir kez giyen Arda Güler ve iki kez milli olan Umut, oyuna sonradan dahil olmuşlardı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLK MAÇINA ÇIKTI

Mart ayında Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen ancak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, ilk milli maçına ilk 11'de çıktı.

ÖNCE ÇİZGİDEN ÇIKARDI, SONRA GOL ATTI

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın savunmasında Nelsson ile iyi bir uyum yakalayan ve sezona damga vuran isimlerden olan Abdülkerim, ilk milli maçında da etkili bir oyun ortaya koydu.

Maça hızlı başlayan Letonya, 11. dakikada kalemizde gole çok yaklaştı. Yaşanan karambolde önce Mert Günok gole izin vermedi, ardından Abdülkerim Bardakcı, tamamlanan topu keleye girmek üzereyken çizgiden çıkardı.

Çizgiden top çıkaran Abdülkerim, maçın 22. dakikasında ise Milli Takımımızı öne geçiren golü attı. Hakan'ın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Merih arka direkte topu öndirdi, Abdülkerim kale sahası içinde kafayla dokundu ve topu ağlara yolladı.

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"AYNI GOLÜ İDMANDA MERİH'LE ATMIŞTIK"

Milli formayla ilk maçında gol atan Abdülkerim Bardakcı maçın ardından şunları söyledi:

Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. İlk maçımda gol attım, çok mutlu ve gururluyum. Hep uzun oynamaya çalıştılar. Önemli olan galip gelmemizdi. Buraya 2'de 2 için geldik, puan farkını açacağız inşallah. Merih ile maçtan önce çok konuştuk. Benim de ilk maçım tabii... Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı.

🔴⚪️ Abdülkerim Bardakcı ilk milli maçında golünü attıpic.twitter.com/uG3iDYw3qN — Spor Arena (@sporarena) June 16, 2023

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Milli formayla ilk kez 11'de maça çıkan Arda Güler, bunu başaran en genç 3. milli futbolcu oldu. Batuhan Karadeniz(17 yıl - 5 ay - 16 gün), milli formayla maça 11'de başlayan en genç futbolcu konumunda. Caner Erkin(17 yıl - 7 ay - 22 gün) ise bu listede ikinci sırada bulunuyor.

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FERDİ'NİN ŞIK GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Milli Takımımız, 39. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile ikinci golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Tamas Bognar, faul gerekçesiyle golü iptal edip Ferdi'ye sarı kart gösterdi.

TÜM BİLETLER SATILDI

Letonya ile Türkiye arasında başkent Riga’da bulunan Skonto Stadı’nda oynanan karşılaşmanın bütün biletleri tükendi. Sadece 3 tribünü bulunan ve kapasitesi 8 bin seyirci olan statta maç için satışa sunulan bütün biletlerin tükendiği belirtildi. Türk taraftarlar için ayrılan bölümde de tüm biletler satılırken, bazı Türk taraftarların Letonyalı seyircilerinden bilet satın aldıkları da öğrenildi.

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