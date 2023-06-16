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Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası! Jorge Jesus derken...

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Jorge Jesus
Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası Jorge Jesus derken...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 22:03

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim için Suudi Arabistan Milli Takımı iddiası! Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre deneyimli teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun adayları arasında. Bu görev için Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un da ismi geçiyor.

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Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in ismi Suudi Arabistan Milli Takımı için geçiyor. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Fatih Terim ile milli takım teknik direktörlüğü görevi için birkaç görüşme gerçekleştirdi.

Dünya futbolunda yer edinmek isteyen ve bunu yerel lig ve milli takımıyla yapmaya kararlı olan Suudi Arabistan'ın deneyimli bir teknik adamı takımın başına getirmek istediği ve bu yolda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası Jorge Jesus derken...

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'i turnuvada mağlup eden tek takım olan Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard ile yollar turnuva sonrası ayrılmıştı.

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JORGE JESUS'UN DA İSMİ GEÇİYOR

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nı kazanan ve görevinden ayrılan JORGE JESUS'un ismi de Suudi Arabistan Milli Takımı için geçiyordu. Jesus iddiası da Portekiz'den A Bola kaynaklı çıkmıştı.

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#Fatih Terim#Suudi Arabistan#Jorge Jesus

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