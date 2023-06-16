Letonya 2-3 Türkiye (Milli Takım liderliğe yükseldi)

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Riga'daki Skonto Stadyumu'nda oynanan ve Macar hakem Tamas Bognar'ın düdük çaldığı maçı Milli Takımımız 3-2 kazandı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5'te İrfan Can Kahveci atarken Letonya'nın sayılarını 51. dakikada Eduards Emsis ve 90+4'te Tobers kaydetti.

Letonya'da Emsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

SON ANLAR NEFES KESTİ!

Milli Takımımız, maçın uzatma dakikalarına 2-1 üstünlükle girdi. Letonya, 90+4'te Tobers ile 2-2 eşitliği yakaladı. 90+5'te Milli Takımımız, İrfan Can ile yeniden öne geçti ve maçı 3-2 kazandı.

🔴⚪️ İrfan Can Kahveci'nin galibiyeti getiren golüpic.twitter.com/8HRSOO0brp — Spor Arena (@sporarena) June 16, 2023

ERMENİSTAN, GALLER'İ YENDİ, LİDERLİĞE YÜKSELDİK

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Gruptaki diğer maçta Ermenistan, sürpriz bir şekilde Galler'i deplasmanda 4-2 mağlup edince Milli Takımımız maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

D Grubu puan durumu

1- Türkiye: 6 puan

2- Hırvatistan: 4 puan (maçı eksik)

3- Galler: 4 puan

4- Ermenistan: 3 puan

5- Letonya: 0 puan

SIRADAKİ RAKİP GALLER

Milli Takımımız, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Galler'i konuk edecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda’nın şutunda top yandan auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ciganiks’in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Uldrikis tamamlamak istedi ancak Abdülkerim meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

18. dakikada Abdülkerim’den sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına giren Uldrikis’in şutunda top yandan dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih’in kale önüne indirdiği topu Abdülkerim kafayla ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada ceza sahası dışından Abdülkerim’in sert şutunda kaleci Purins topu güçlükle çeldi.

39. dakikada rakibinden topu kaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Tamas pozisyonu izleyerek golü iptal etti ve Ferdi’ye sarı kart gösterdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Arda’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Cengiz’in zayıf şutu kaleci Purins’te kaldı.

51. dakikada Gutkovskis’in sol kanattan kale önüne ortasında Emsis kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada sol kanattan rakip ceza sahasına sokulan Kerem’in ortasında Umut’un şutu yandan auta çıktı.

61. dakikada Orkun’un ara pasında sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Cengiz’in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası içinde buluşan Tobers’in şu ağlara gitti. 2-2

90+5. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in sıfıra inerek yaptığı ortada kaleci Purins’in eliyle uzaklaştırmaya çalıştığı topu İrfan Can Kahveci kafayla filelere yolladı. 2-3

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LETONYA 2-3 TÜRKİYE

GOL: 22' Abdülkerim Bardakcı, 51' Emsis, 61' Cengiz Ünder, 90+4' Tobers, 90+5' İrfan Can Kahveci

KIRMIZI KART: 83' Emsis

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Letonya: Purins, Jurkovskis, Oss, Balodis, Jaunzems, Emsis, Tobers, Savalnieks, Ciganiks, Uldrikis, Gutkovskis

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Arda, Umut Nayir