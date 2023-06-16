Sergen Yalçın için yeni iddia! Fenerbahçe derken rotası...

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Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve 1.5 yıldır boşta olan Sergen Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ İLE 2 KUPA KAZANDI

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın başında 2.08 puan ortalaması tutturan SergenYalçın, hem Süper Lig hem Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

FENERBAHÇE İLE İSMİ ANILDI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'la da ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

AZERBAYCAN'DAN YENİ İDDİA

Azerbaycan basınına göre; Neftçi Bakü, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor.

Haberde; Sergen Yalçın ile ilk temasların kurulduğu ciddi müzakerelerinden bir süre sonra başlayacağı belirtildi.