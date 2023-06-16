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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Açıklama geldi...

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı Açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 15:21

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa aday olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa aday olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Mevcut Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Olağanüstü Kongre'ye davet ettiği bildirisinin ardından bir açıklama daha yayınlayan Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa aday olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Aziz Yıldırım'IN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Ertem Şener isimli şahıs, Twitter’dan “Özel” notuyla, Fenerbahçe Olağanüstü Kongre kararı alırsa şahsımın aday olacağı yönünde gerçek olmayan bir paylaşım yapmıştır.

Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener’in bu iddiası yanlıştır. Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım.
Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir.

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Yaptığım detaylı açıklamayı herkesin dikkatli okumasını rica ederim.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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