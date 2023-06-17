Beşiktaş, Barcelona'dan Franck Kessie'yi istedi! Umtiti, Dest ve Collado da gündemde...

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Beşiktaş’ta yönetim yeni sezon öncesi transferde 4 mevkiye ağırlık verirken orta saha için öne çıkan isimlerin başında Barcelona’nın Fildişi Sahilli yıldızı Franck Kessie geliyor. Katalan ekibiyle temasa geçen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın geçen sezon 43 maça çıkmasına karşın sadece 18 maçta 11’de görev yapabilen 26 yaşındaki futbolcuya kiralık teklifi sunduğu öğrenildi. İspanyol devinin Kessie konusunda teknik ekibin vereceği rapora göre hareket edeceği ifade edildi.

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İspanyol basını ise Kazancı’nın Barcelona Futbol Direktörü Almany ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından çarpıcı iddialarda bulundu. Relevo’nun haberine göre Beşiktaş ile Barça arasında yapılan görüşmede masada tek isim Kessie değildi. Söz konusu haberde Beşiktaş’ın Samuel Umtiti, Sergino Dest, Alex Collado’nun durumunu da sorduğu yazıldı.

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FURKAN VE YiĞiT EMRE KARTAL’IN RADARINDA

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta geleceğin genç yıldızlarını takıma kazandırmak için de yoğun bir çalışma var. Siyah beyazlıların gündeminde Rapid Wien’den Furkan Dursun ve Bielsko’dan Yiğit Emre Çeltik var. Avusturya U18 Milli Takımı’nda da görev yapan 18 yaşındaki forvet Furkan ve 20 yaşındaki 10 numara Yiğit Emre için görüşmeler başladı.