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Fenerbahçe'de Edin Dzeko için geri sayım! 20 milyon euroyu reddetti

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Fenerbahçede Edin Dzeko için geri sayım 20 milyon euroyu reddetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 11:54

Edin Dzeko'nun Suudi Arabistan'dan aldığı cazip teklifi reddettiği ve Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi elde eden Fenerbahçe, yeni sezonda uzun zamandır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması Fenerbahçe taraftarının sabrını tüketirken yönetim, gelecek sezonu da kaçırmamak için kolları sıvadı.

Sabah'ın haberine göre takıma yıldız isimleri katmaya kararlı olan sarı-lacivertliler, en önemli hedefi olan Edin Dzeko'yu bitirdi.

Valencia'nın boşluğunu Bosna Hersekli yıldız ile dolduracak olan yönetim, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı.

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20 MİLYON EUROYU REDDETTİ

37 yaşındaki santrforun Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon Euro'luk teklif aldığı ancak özellikle eşinin Avrupa'da kalmayı istemesi nedeniyle bu seçeneği devre dışı bırakarak F.Bahçe'ye 'Evet' dediği öğrenildi.

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İstanbul'da yaşamayı isteyen ve Kanarya'dan bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacak olan tecrübeli futbolcunun, milli takım maçlarının ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

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