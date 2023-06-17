Fenerbahçe'de Edin Dzeko için geri sayım! 20 milyon euroyu reddetti

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi elde eden Fenerbahçe, yeni sezonda uzun zamandır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması Fenerbahçe taraftarının sabrını tüketirken yönetim, gelecek sezonu da kaçırmamak için kolları sıvadı.

Sabah'ın haberine göre takıma yıldız isimleri katmaya kararlı olan sarı-lacivertliler, en önemli hedefi olan Edin Dzeko'yu bitirdi.

Valencia'nın boşluğunu Bosna Hersekli yıldız ile dolduracak olan yönetim, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı.

20 MİLYON EUROYU REDDETTİ

37 yaşındaki santrforun Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon Euro'luk teklif aldığı ancak özellikle eşinin Avrupa'da kalmayı istemesi nedeniyle bu seçeneği devre dışı bırakarak F.Bahçe'ye 'Evet' dediği öğrenildi.

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İstanbul'da yaşamayı isteyen ve Kanarya'dan bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacak olan tecrübeli futbolcunun, milli takım maçlarının ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.