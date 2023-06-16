Canlı Transfer Merkezi | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor: Icardi ve Dzeko'da son durum

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Transfer dönemi resmen başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, yeni sezona iddialı kadrolarla girebilmek için oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Ağustos ayının hemen başında başlayacak yeni sezon öncesi Galatasaray'da gündem takımdan ayrılacak isimlerin yerlerini dolduracak isimlere çevrildi. Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcüyle ilgili sıcak gelişme yine haberimizde olacak.



Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez işi sıkı tutup doğru hamlelerle şampiyonluk hedefinde olacak. Bjelica'lı Trabzonspor da bir sezon önceki gibi mutlu sona ulaşmak isteyecek.

Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili tüm transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.



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