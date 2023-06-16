Canlı Transfer Merkezi | Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor: Icardi ve Dzeko'da son durum

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Transfer dönemi resmen başladı, hareketlilik başladı. Süper Lig takımları, yeni sezona iddialı kadrolarla girebilmek için oyuncu arayışlarını hızlandırdı.
Ağustos ayının hemen başında başlayacak yeni sezon öncesi Galatasaray'da gündem takımdan ayrılacak isimlerin yerlerini dolduracak isimlere çevrildi. Icardi'nin durumu da belirsizliğini koruyor. Arjantinli golcüyle ilgili sıcak gelişme yine haberimizde olacak.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez işi sıkı tutup doğru hamlelerle şampiyonluk hedefinde olacak. Bjelica'lı Trabzonspor da bir sezon önceki gibi mutlu sona ulaşmak isteyecek.
Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili tüm transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük forması giyen 24 yaşındaki İtalyan stoper Rayyan Baniya'yı gündemine aldı. (TRT Spor)
"Zaniolo, İspanya'ya karşı iyi bir performans sergilemedi. Onun için Juventus'tan söz ediliyor, Juventus taraftarları Zaniolo transferi konusunda o kadar istekli değil." (Calciomercato - İtalya)
Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi biten El Shaarawy için teklifini yaptı.
Çizme basını ise Sarı-Lacivertlilerin bu teklifinin İtalyan sol kanat oyuncusunu ikna edebileceğini yazdı. (Akşam)
Galatasaray, Icardi ile anlaşamaması durumunda Memphis Depay'ı kadrosuna katacak. (Takvim)
PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, Stuttgart’ın radarında olan Arda’nın Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağının önümüzdeki hafta netleşmesi beklenirken, 10 gün önce menajerinin yetkisini sonlandırması, 17,5 milyon Euro olan serbest kalma maddesini kaldırtmaması gideceği yönünde mesaj olarak algılandı.
Kamuoyu ise Arda konusunda ikiye bölündü. Gitmesini doğru bulanlar Avrupa’da daha hızlı gelişip zirveye tırmanacağını savunuyor. Diğer grup ise gelişimini tamamlaması için 1 yıl daha kalması gerektiğini ifade ediyor.
Beşiktaş, nokta atış transferlerle 2023-24 sezonu kadrosunu tamamlayacak. Transferde sağ stoper, iki kanat oyuncusu, bir merkez orta saha ve 10 numara takviyeleri gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor. Fanatik'in iddiasına göre; Lille, 1 senelik kontratı bulunan Milli futbolcunun kiralanması ve yıllık ücretinin ödenmesi konusunda bir öneri yapıldı. Bu arada 26 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro dolaylarında olduğu öğrenildi.
Avrupa’daki gururumuz Burak Yılmaz, haziran başında Hollanda ekibi Fortuna Sittard’la yollarını ayırdığını duyurarak, futbol kariyerini sonlandırmıştı. Türk futbolunun yıldız isimlerinden olan Yılmaz, Sergen Yalçın ile birlikte dört büyüklerde oynayan iki futbolcudan biri olarak tarihe geçmişti. Çırağan Sarayı’nda bir basın toplantısı yaparak, futbol kariyerini noktaladığını açıklayan ünlü futbolcu, kariyerine saha kenarında devam ettirmek istediğini de dile getirmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’le görüşen Yılmaz, bir aksilik çıkmazsa gelecek sezon onun yardımcısı olarak görev yapacak. Yaptığı basın toplantısında Güneş’le görüştüğünü söyleyen yıldız futbolcu, “Şenol Hoca’nın yeri bende ayrıdır” diye konuşmuştu.
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun transferinde önemli aşama kaydetti.
Vincenzo Montella da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.
📎 (Fabrizio Romano)
Astronomik teklifleri ile dünya futbolunda dengeleri değiştiren Suudi Arabistan, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi için de masaya oturdu.
Hürriyet'in geçtiğimiz hafta duyurduğu ve 'takımda kalma ihtimali yüzde 20' dediği Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan'dan bir takım, çılgın bir rakamla ortaya çıktı. Bu sezon Galatasaray forması ile yıldızlaşan Mauro Icardi için bir Arap kulübünün tam 100 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.