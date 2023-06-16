Galatasaray'da Erden Timur'dan Mauro Icardi açıklaması: Hayatın geri kalanını unutturacak paralar... | Ziyech, Rashica, Zaniolo...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken en merak edilen isim Mauro Icardi.

Geçen sezon Galatasaray'da harika bir performans gösteren Arjantinli yıldız, tekrardan Avrupa ekiplerinin gözdesi olurken birçok transfer teklifi aldı.

Galatasaray'ın da takımda kalması için büyük çaba sarf ettiği Mauro Icardi'ye Suudi takımları da talip olurken Erden Timur'dan transfere ilişkin açıklama geldi.

Mauro Icardi'yi takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Timur, A Spor'da katıldığı programda "Icardi hepimizin aşkı oldu. Transferdeki en önemli hedefimiz Icardi. Muazzam uyum sağladı. Atamızın zeki, çevik ve ahlaklı tanımına dört dörtlük uyan bir oyuncu. Harika bir kişilik. Elimizden geleni yapacağız. Kendimizi 10'la çarpacağız bu işi yapmak için ama şu an Suudi Arabistan diye bir gerçek var. O gerçek olmasaydı 'Icardi konusunda umutlu olabiliriz' derdim. Suudi Arabistan ihtimalinin gerçek olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çok yüksek para verdiklerinde çocuklar anneleriyle kalır, Icardi gider oynar. Bunların zaten parası var ama hayatın geri kalanını unutturacak paralar bunlar. Bugüne kadar kazandıkları parayı iki yılda veriyorlar. Icardi mevcut kazancının 2-3 katına gitmez ama onun yukarısını bilemiyorum. Lehimize olan çok konu var, aleyhimize olan konu Suudi Arabistan. Hızlı şekilde çözülecek bir süreç değil. PSG tarafı da var işin içinde. Maddi değil duygusal faktörler önemli olacak bu transferde. Bizim takımımızın toplam maaşı 32 milyon euroydu bu sezon. Maddi olarak nereye çıkabiliriz... Her şeyi yapacağız. Farklı sponsorluklar koyacağız hepimiz. Icardi de duygusal bir kişilik. Kararını verecektir. Buradaki sevgi ve mutluluk onu çok etkiledi. Hayatının en önemli bağı burada kuruldu. Bunlar hep etken olacak." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

TRANSFER POLİTİKASI HAKKINDA

Sarı kırmızılı takımın transfer politikasına ilişkin konuşan Timur, "Takımımızın güçlendirilmesi gereken bölgeleri var. Geçen yıldan biraz daha farklı bir durum. İskeletimiz hazır, güçlendirmemiz gereken yerleri Şampiyonlar Ligi elemesine yetiştireceğiz. Daha da güçlendirmemiz gereken pozisyonları da güçlendireceğiz. Bir de 'Olsa iyi olur' dediğimiz transferler olacak. Bunlar biraz daha zaman alabilir. Geçen yıl da bunu yaptık. Geleceğimizi tehlikeye atarak değil, kaynağını bularak yapmaya çalışacağız bu transferleri. Geçen yıl da bu şekilde yaptık. Alkış almak için yapmayacağız." dedi.

Haberin Devamı

BOEY VE NELSSON'UN GELECEĞİ

Galatasaray'daki oyunculara gelen teklifler hakkında konuşan Timur, "Avrupa'daki kaliteli oyuncuların ilk tercihi maalesef Türkiye değil. Bu oyuncuların transferi için zaman gerekiyor. Nakit akışı ve Finansal Fair Play için bilanço önemli. Nakit akışını kendi kaynaklarımızla sağlayabiliriz. O zaman satma zorunluluğu olmuyor. FFP dediğiniz şey daha farklı. Satma zorunluluğu olabilecek şeyler olabilir. Sponsorluk gelirleriyle orada da yer açabiliriz. Bu sezon biraz düşüktü sponsorluk gelirlerimiz. Bu sene o tarafı arttırabiliriz. Gayrimenkul gelirlerini buraya dahil edemiyoruz. Sportif gelir olmalı. Boey ve Nelsson'un sözleşme sürelerine bakmak lazım. Kulübün menfaatine olacaksa ve oyuncu ederini bulduysa satış düşünülebilir ama diğer şekilde bütçemizi sağladıysak satmayabiliriz. Oyuncuya hayallerindeki bir kulüp veya o kulübe zıplayabileceği bir takım talip oluyorsa oyuncunun hayallerine de saygı duymak gerekir. Geçen yıl bir toplantıda oyunculara 'Benim buradaki misyonum, sizleri hayallerinize ulaştırmak. Gelin hep beraber buradaki hayalimize ulaşalım' demiştim. Sıradışı bir talip geldiğinde oyuncunun kafası karışabilir. Yurtdışındaki firmayla yaptığımız karakter analizi çalışmamız bu transfer döneminde de devam edecek. Çocukluklarından, U10 takımı hocasından tutun komşularına kadar araştırmalar yapılıyor. Derin bir analiz. Bu sezon bu analizlerden çok iyi sonuçlar aldık. Yüksek yüzdede uyum olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

RASHICA KALACAK MI?

Erden Timur'un gündemle ilgili diğer açıklamaları şu şekilde:

Rashica en çok opsiyonumuz olan bir bölgede oynuyor. Mesela Zaniolo... Bu yaşta Türk futboluna gelmiş en kariyerli transfer. Bizim için çok değerli. Norwich'in sunacağı şartlara bağlı. FFP'den dolayı çok fazla para ödeyemeyiz. Gelirlerimizi bambaşka bir düzeye taşıdık. Doğru rakamlar istenirse tabii ki tutmak istiyoruz. Orada daha üst düzey alternatifler bakıyoruz.

ZANIOLO GİDERSE ALTERNATİFİMİZ ZIYECH

Zaniolo'ya da bir çok teklif var o yüzden oraya da oyuncu bakıyoruz. Hakim Ziyech, Zaniolo'nun olası gidişine yönelik alternatiflerimizden biri. Ziyech ile görüşüp görüşmemek gibi bir durumumuz yok ancak alternatiftir. Daha önce de görüştüğümüz için. Bu sene kısmetli bir seneydi. Mauro oldu, Zaniolo oldu, Mertens oldu... Bunlar olunca her şey dile kolay gelmeye başladı. Bu isimler kolay isimler değil.

Haberin Devamı

TALISCA GİBİ OYUNCULAR ANCAK AĞUSTOS'TA GÜNDEMİMİZE GELİR

Talisca'nın maaşı 10 milyon euro... Bu tarz oyuncular ağustos ayında gündeme gelir. Şu anlık gündemde yok. Ağustos sonunda istediği teklifi alamamış oyuncular, o zaman gündemde olabilir.

KAAN AYHAN TAKIMDA KALIYOR

Kaan Ayhan kalıyor, onunla anlaşma şartlarımız kalıyor üzerineydi. Zorunlu satın alma opsiyonu vardı. Onda güzel olan son günlerde 6 milyon isteniyordu ama biz çok daha düşük bir rakama aldık. Bizim açımızdan karlı oldu.