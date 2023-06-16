Son Dakika: İtalyanlardan çarpıcı Nicolo Zaniolo yorumu! İspanya karşısındaki performansı ve Juventus tespiti...

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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig'in son maçında Fenerbahçe'ye 2 gol atan Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na davet aldı ve İspanya karşısında sahaya çıktı.

ZANIOLO: BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM

İspanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Nicolo Zaniolo, "Aynı gemide kürek çekiyoruz. Milli takımda hem tecrübeli hem genç isimler var. Hazırlandık, finale ulaşmak istiyoruz. Yaptığı her şey için Roberto Mancini'ye teşekkür etmeliyim. Benim için yaptıkları için de... Ben de ona sahada borcumu ödemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MAÇA 11'DE BAŞLADI

Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı formasını son olarak 20 Kasım 2022 tarihinde oynanan Avusturya maçında giymişti. Galatasaray'da geçirdiği toparlanma sürecinin ardından yeniden milli takıma seçilen İtalyan yıldız, kritik UEFA Uluslar Ligi Yarı Final maçında İspanya'ya karşı ilk 11'e de dönmüş oldu.

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PENALTI KAZANDIRDI, 90 DAKİKA OYNADI

İspanya'nın 2-1 kazandığı mücadelenin 10. dakikasında Jorginho'nun ceza alanı içerisine pasında Nicolo Zaniolo'nun gelişine vuruşu istediği gibi olmasa da Robin Le Normand'ın eline çarpan top sonucunda İtalya, penaltı kazandı ve penaltı vuruşunda hata yapmayan Ciro Immobile, takımının tek golünü kaydetmiş oldu.

Sahadaki partneri Immobile, 60. dakikada kenara gelse de Zaniolo 90 dakika sahada kaldı.

İTALYA'DA ÇARPICI YORUM

Karşılaşmanın ardından Juventus'un da ilgilendiği Zaniolo ile ilgili çarpıcı bir analiz yapıldı.

İtalya basınından Calciomercato; "Nicolo Zaniolo, İspanya'ya karşı yeterli bir performans sergilemedi. Onun için Juventus'tan söz ediliyor ancak bu tartışmaya açık" ifadelerinin yer aldığı bir haber yayınladı.

Zaniolo'nun gösterdiği performansın ikna edici olmadığı belirtilirken Juventus taraftarının da genç oyuncunun transferi için çok istekli olmadığı yorumu yapıldı.

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SOSYAL MEDYA YORUMLARINA YER VERDİLİ

Haberde; Juventus taraftarlarının Zaniolo için yaptığı "Asla istemem", "Gol ve asistten çok kartı var, zor bir karaktere sahip" şeklinde paylaşımlara yer verildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Galatasaray, Juventus ve Aston Villa ile ismi anılan Nicolo Zaniolo için 35 milyon euro bonservis geliri bekliyor.