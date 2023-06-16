Milli Takım, zafer için Letonya karşısında! Kuntz'un muhtemel 11'i...

Haberin Devamı

Grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Milliler bugün sahadan galip ayrılır, Galler de Ermenistan’a takılırsa grupta maç fazlasıyla zirveye çıkma şansını yakalayacak. Macar hakem Tamas Bognar’ın yöneteceği karşılaşma 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

KUNTZ: TEK ODAĞIM LETONYA

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugünkü Letonya maçının öneminin farkında olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, Letonya’nın kader sınavı olup olmadığı ile ilgi li “A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. 8 maçımız var ve bunu kazanmamız, önümüzdeki hedefe bizi daha çok yaklaştıracak. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız” dedi.

"EN DOĞRU KARAR YÖNETİMİN"

KUNTZ yerine adı geçen isimler ve geleceği ile ilgili ise şunları söyledi: “Değiş tiremeyeceğim konular hakkında düşünmü yorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Yeni sözleşme benim karar verebileceğim bir konu değil. Bizimle çalışanlar bizim ne kadar özverili çalıştığımızı görüyorlar. Bu du rumda en doğru kararı yönetim verecektir.”

Haberin Devamı

LETONYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER