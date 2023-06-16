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Milli Takım, zafer için Letonya karşısında! Kuntz'un muhtemel 11'i...

Güncelleme Tarihi:

#Letonya - Türkiye#Milli Takım#Kuntz
Milli Takım, zafer için Letonya karşısında Kuntzun muhtemel 11i...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’ndaki 3. maçında bugün deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

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Grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Milliler bugün sahadan galip ayrılır, Galler de Ermenistan’a takılırsa grupta maç fazlasıyla zirveye çıkma şansını yakalayacak. Macar hakem Tamas Bognar’ın yöneteceği karşılaşma 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

KUNTZ: TEK ODAĞIM LETONYA

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugünkü Letonya maçının öneminin farkında olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı, Letonya’nın kader sınavı olup olmadığı ile ilgi li “A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. 8 maçımız var ve bunu kazanmamız, önümüzdeki hedefe bizi daha çok yaklaştıracak. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız” dedi.

"EN DOĞRU KARAR YÖNETİMİN"

KUNTZ yerine adı geçen isimler ve geleceği ile ilgili ise şunları söyledi: “Değiş tiremeyeceğim konular hakkında düşünmü yorum. Burada çok önemli iki maçımız var ve sadece onlara odaklanmış durumdayım. Yeni sözleşme benim karar verebileceğim bir konu değil. Bizimle çalışanlar bizim ne kadar özverili çalıştığımızı görüyorlar. Bu du rumda en doğru kararı yönetim verecektir.”

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LETONYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Milli Takım, zafer için Letonya karşısında Kuntzun muhtemel 11i...

 

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#Letonya - Türkiye#Milli Takım#Kuntz

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