Mauro Icardi'ye çılgın teklif! Galatasaray'ın planları suya düştü

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Astronomik teklifleri ile dünya futbolunda dengeleri değiştiren Suudi Arabistan, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Mauro Icardi için de masaya oturdu. Hürriyet'in geçtiğimiz hafta duyurduğu ve 'takımda kalma ihtimali yüzde 20' dediği Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan'dan bir takım, çılgın bir rakamla ortaya çıktı. Bu sezon Galatasaray forması ile yıldızlaşan Mauro Icardi için bir Arap kulübünün tam 100 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.

PSG İLE BONSERVİSTE ANLAŞTILAR BİLE

PSG ile el sıkışan bir Arap kulübünün Icardi’ye yıllık 25 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat önerdiği ifade edildi. Fransız devine yapılan bonservis teklifi ve bonuslarla birlikte Mauro Icardi transferi için önerilen toplam rakamın 100 milyon Euro olduğu belirtildi. PSG ile anlaşan Suudiler, Icardi ve Wanda Nara’nın kararını beklerken yaşanan bu gelişmeler sarı kırmızılıların planlarını bozdu. Nedeni ise Galatasaray Kulübünün Icardi için sponsorlarının desteği ile ayırdığı yıllık garanti ücretin ise 7.5 milyon Euro olması.

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YÖNETİME ROMELU LUKAKU ÖNERİLDİ

Galatasaray, kulübün ekonomik gerçekleri çerçevesinde şartlarını zorlayıp ülkemizdeki en yüksek garanti ücreti masaya sunarken şimdi Icardi ve menajerlerinin tavrı bekleniyor. Ancak işin zora girmesi nedeniyle yeni bir yıldız golcü için de arayışlar başladı. Kulübe önerilen isimlerden biri ise Romelu Lukaku. Ancak sarı kırmızılıların Belçikalı golcüye geçirdiği ağır sakatlık, aldığı kilolar, hem şartları hem de performansı göz önüne alındığında sıcak bakmayarak herhangi bir somut adım atmadığı belirtildi.

ERDEN TİMUR: ELEMEYE KADAR BİR GOLCÜ GELECEK

Galatasaray Futbol AŞ Başkanvekili Erden Timur, gidenlere bağlı olarak 5-6 isim almak istediklerini söyledi. Ajans 1905’e konuşan Timur, “Geçen sezon Avrupa’da olamayan takıma istediğimiz transferleri yapamadık. Bu yüzden ilk senenin stratejisi farklıydı. Bu seneninki farklı olacak” dedi.

Erden Timur transfer çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

Icardi'nin durumu belirsiz. Muhammed de satıldı. Şampiyonlar Ligi elemelerine kadar mutlaka bir forvet alacağız. Talisca henüz gelmedi gündeme. Hiç alakamız olmayan birçok oyuncu yazılıyor basında. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Hernandez, Dybala ile hiçbir şekilde ilgilenmedik.

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Okan Buruk espri yaptı Tielemans için. Listemizde de yoktu. Menajeri aradı. 300 bin kişi yorum yapmış sosyal medyada. Bize başka bir oyuncu önerdi.

Her bir pozisyon için 5-6 ana oyuncuyu takip ediyoruz. Hedefimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. 3-4 sene içinde bunu yapabilmek için uğraşıyoruz.