Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye kaybeden Inter'de Romelu Lukaku saç baş yoldurdu! 2020'de yaptığını yine yaptı...

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İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını Manchester City'nin 1-0 kazanması ve kupaya uzanmasının ardından Inter'de büyük üzüntü hakim.

İTALYAN TARAFTARLAR DAMGA VURDU

Atatürk Olimpiyat Stadı tribünlerini maçtan saatler önce dolduran Inter taraftarları, maç önü, maç sırası ve kupayı kaybetmelerine rağmen maçın sonuna damga vurdu. Maç öncesinde ve maç sırasında Manchester City taraftarlarına büyük üstünlük kuran İtalyanlar, maç öncesinde yaptıkları koreografiyle göze de hitap etti.

Maçı City'nin kazanmasıyla büyük üzüntü yaşayan İtalyan taraftarlar, tribüü terk etmeyip takımlarını alkışladı. Son düdükten kupa törenine kadar tribünde bayrakları ve atkıları dalgalandıran İtalyan taraftarlar, sosyal medyada da büyük övgüler aldı.

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Gözden Kaçmasın Hırvat model Ivana Knoll, Şampiyonlar Ligi finalini tribünden takip etti Haberi görüntüle

TERSİNE ÜÇLEME OLDU

Inter'in City'ye kaybetmesiyle UEFA'nın bu sezonki üç kulüp turnuvasının finaline takım gönderen İtalya, bu üç finalin hiçbirini kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City 1-0 Inter

UEFA Avrupa Ligi

Sevilla 1-1 Roma (Sevilla penaltıları 4-1 kazandı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Fiorentina 1-2 West Ham United

DAHA FAZLA GOL BEKLENTİSİ ÜRETTİ

Maçtan önce birçok otorite, Manchester City'nin finalde ağır favori olduğunu savunuyordu ancak final hiç de öyle geçmedi. Rakibi karşılamada iyi bir plan kullanan Inter, 90 dakikaya bakıldığında City'den daha fazla gol beklentisi üreten taraf oldu.

Finalde Manchester City'nin toplam gol beklentisi 0.95 olurken Inter'in toplam gol beklentisi 2.07 olarak ortaya çıktı.

LAUTARO MARTINEZ DÜNYA KUPASI'NI HATIRLATTI

Maçın 58. dakikasında, skor 0-0 iken Akanji'nin hatasında City ceza alanında topla buluşan Lautaro Martinez, içeride Lukaku olmasına ve dar açıda bulunmasına rağmen kaleyi denedi ancak top Ederson'dan döndü. Dünya Kupası'nda da Arjantin adına çok gol kaçıran Martinez, sosyal medyada çok tepki aldı.

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LUKAKU SAÇ BAŞ YOLDURDU!

Inter'de finale ilk 11'de çıkan golcü Edin Dzeko, 57. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Bosna Hersekli yıldızın yerine bir başka yıldız, Romelu Lukaku oyuna dahil oldu.

68. dakikada Rodri'nin golüyle geri düşen Inter'in rakip kalede gol aramaya başladığı anlarda ise Lukaku başroldeydi, ama kötü bir oyunculukla...

70. dakikada City ceza alanında Dimarco'nun aşırtma kafa vuruşu Ederson'u geçip direkten dönünce Dimarco kafayla yeniden kaleyi bulmak istedi ancak meşin yuvarlak, önündeki Lukaku'dan döndü.

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2020'DE ALEXIS'İN GOLÜNÜ ÖNLEMİŞTİ, INTER GRUPTAN ÇIKAMAMIŞTI

Romelu Lukaku'nun Dimarco'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu engellemesi, akıllara 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşaması son haftasını getirdi. Inter, Shakhtar Donetsk'i konuk ediyordu. Son maçlara Inter 5 puanla son sırada, Shakhtar ise 7 puanla 3. sırada girmişti. Maçın 88. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Alexis Sanchez harika yükselip kafayı vurdu, kaleye giden top Lukaku'nun kafasından döndü.

Maç 0-0 bitti ve Inter, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

BİR DE KALE AĞZINDAN KAÇIRDI

Finalin sonlarına doğru City kalesinde gol arama sıklığını arttıran Inter, 88. dakikada Lukaku ile yine net bir gol pozisyonuna girdi. Sağdan yapılan ortada arka direkte içeri çevrilen top, kale alanı çizgisinin üzerinde boş durumdaki Lukaku'ya geldi. Belçikalı futbolcunun kafa vuruşunda top çizgideki Ederson'un üzerine gitti ve Brezilyalı kaleci diziyle golü engelledi.

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Lukaku hakkında maç sırasında ve maçın ardından sosyal medyada çok sayıda eleştirel paylaşım yapıldı.

İTALYAN BASININ: ÇOK YAZIK

İstanbul'daki final maçı, İtalyan basınında da yankı buldu.

La Gazzetta dello Sport, final için 'Çok yazık' başlığını atarken Corriere dello Sport, 'Inter, İstanbul'da acı ve gözyaşı içinde! City, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı' ifadelerini kullandı.

Tuttosport, 'Inter finalde kaybetti, Guardiola Avrupa şampiyonu' derken Sportmediaet ise 'Güzel Inter, Rodri'nin golüne teslim oldu. City, Avrupa şampiyonu' başlığını kullandı.