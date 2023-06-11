İstanbul'da Şampiyonlar Ligi rekoru!

Haberin Devamı

İstanbul’da oynanan Manchester City-İnter finali, festival tadında geçerken bir de rekor kırıldı. Şampiyonlar Ligi finalini statta izlemek için gelen on binlerce İngiliz ve İtalyan futbolsever, başta Taksim olmak üzere kentin meydanlarında gün boyu gruplar halinde dolaşarak şarkılar söylediler. 72 bin kişilik stat tamamen dolarken, lazer ve havai fişek gösterileriyle renklenen büyük final öncesinde dünyaca ünlü sanatçılar Anitta ve Burna Boy sahanın ortasına kurulan dev platformda dansçılar eşliğinde şarkı söyleyerek taraftarları coşturdular.

Gözden Kaçmasın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda görsel şölen Haberi görüntüle

HAVA TRAFİK REKORU KIRILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı’nın dün 1.594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Final maçı sebebiyle her iki takımın dünyanın farklı ülkelerinden taraftarları İstanbul’a geldi. Tarifeli-tarifesiz uçakların yanında çok sayıda özel jet İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıdı” denildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olağanüstü güvenlik tedbirleri aldı ve maç için 15 bin 850 polis görev yaptı.

Haberin Devamı

OLiMPiYAT STADI’NDA YILDIZLAR GEÇiDi

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Manchester City-İnter finalini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, dünya futbolunun önde gelen isimleri izledi. FIFA Başkanı Gianni İnfantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İnter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City’nin sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarihi finali tribünden takip etti.