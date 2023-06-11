HÄ±rvat model Ivana Knoll, Åžampiyonlar Ligi finalini tribÃ¼nden takip etti

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2022 DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla sosyal medyada Ã¼nlenen ve milyonlarca takipÃ§i kazanan HÄ±rvat model Ivana Koll, Åžampiyonlar Ligi finalini de es geÃ§medi.

MAnchester City ile Inter arasÄ±ndaki finali AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nda takip eden Ivana Knoll, seyircilerin bÃ¼yÃ¼k ilgisi Ã§ekti. HÄ±rvat model, Ã§ok sayÄ±da taraftarla fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

KATAR'DA BAÅžI DERDE GÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Ivana Knoll'un baÅŸÄ±, 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda tribÃ¼nlerde giydiÄŸi dekolte kÄ±yafetler sebebiyle derde girmiÅŸti. HÄ±rvat model, Katar'daki yasalara gÃ¶re hapis cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸ ancak daha sonra bir aksiyon alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±.

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