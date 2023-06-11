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Scott Carson'ın İstanbul uğuru! 18 yıl sonra yine Şampiyonlar Ligi kupası kazandı

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#Manchester City#Scott Carson#İstanbul
Scott Carsonın İstanbul uğuru 18 yıl sonra yine Şampiyonlar Ligi kupası kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 09:20

Inter'i 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Manchester City'nin 37 yaşındaki kalecisi Scott Carson, 18 yıl sonra yine İstanbul'da ikinci kez Kupa 1 zaferi yaşadı.

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Manchester City'nin üçüncü kalecisi Scott Carson, 2005'te Liverpool ile Milan arasında İstanbul'da oynanan finalde Liverpool'un yedek kalecisiydi. İngiliz file bekçisi, tarihin en iyi finali olarak gösterilen maçın ardından takımıyla kupa sevinci yaşamıştı.

18 YIL SONRA AYNI STAT, YİNE ZAFER

Yıl 2023, Scott Carson bu kez Manchester City'nin yedek kalecisi. Yine İstanbul ve yine Atatürk Olimpiyat Stadı ve hatta yine bir İngiliz takımı, İtalyan rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını kazanıyor. Scott Carson, 18 yıl sonra aynı duyguları dün gece yeniden yaşadı.

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BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Manchester City ile sözleşmesini bir sezon daha uzatan 37 yaşındaki İngiliz kaleci, 2011 - 2013 yılları arasında Bursaspor'un kalesini korumuştu.

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Scott Carsonın İstanbul uğuru 18 yıl sonra yine Şampiyonlar Ligi kupası kazandı

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#Manchester City#Scott Carson#İstanbul

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