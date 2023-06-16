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Arda Güler'in annesi Serap Güler'in tweeti ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe yönetiminin yol haritası...

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Serap Güler
Arda Gülerin annesi Serap Gülerin tweeti ortalığı karıştırdı Fenerbahçe yönetiminin yol haritası...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

Arda Güler’in annesi Serap Güler’in “Her seçim bir vazgeçiştir” şeklinde tweet atmasının ardından taraftarlar “Arda Güler bizi bırakma” diye kampanya başlattı. Geceden bu yana binlerce tweet atıldı, anne Güler’in paylaşımı 19 milyondan fazla kez görüntülendi. Camiada da “Arda Güler gitsin mi, kalsın mı?” tartışması yoğunlaştı.

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Fenerbahçe yarın yapılacak mali genel kurula kilitlenmişken çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 00.57’de Arda Güler’in annesi Serap Güler’in attığı, gözyaşı emojili “Her seçim bir vazgeçiştir” tweeti gündeme bomba gibi düştü.

O saate kadar yaklaşık 9 bin takipçisi olan Serap hanımın bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce yorum aldı, 34 binden fazla kişi tarafından beğenildi, milyonlarca görüntülendi ve “Arda Fenerbahçe’den gidiyor” şeklinde yorumlandı. Sabaha kadar süren, dün de devam eden çalkantı futbol gündeminin birinci maddesi oldu.

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HENÜZ NET BİR DURUM YOK AMA...

Fenerbahçe yönetim kanadı gün boyu sessizliğini korurken başkan Ali Koç’un Arda Güler ve ailesiyle genç futbolcunun milli takım kampından dönüşünde görüşüp 1 yıl daha takımda kalmasını isteyeceği öğrenildi.

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Durum şimdilik belirsiz olsa da geçtiğimiz günlerde yönetici Selahattin Baki’nin genç oyuncuyla ilgili olarak yaptığı “Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir” açıklama da ayrılık ihtimallerini güçlendirmişti.

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SERBEST KALMA MADDESİ DURUYOR

PSG, Napoli, Ajax, B.Dortmund, B.Münih, Liverpool, Stuttgart’ın radarında olan Arda’nın Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağının önümüzdeki hafta netleşmesi beklenirken, 10 gün önce menajerinin yetkisini sonlandırması, 17,5 milyon Euro olan serbest kalma maddesini kaldırtmaması gideceği yönünde mesaj olarak algılandı.

Kamuoyu ise Arda konusunda ikiye bölündü. Gitmesini doğru bulanlar Avrupa’da daha hızlı gelişip zirveye tırmanacağını savunuyor. Diğer grup ise gelişimini tamamlaması için 1 yıl daha kalması gerektiğini ifade ediyor.

Arda Gülerin annesi Serap Gülerin tweeti ortalığı karıştırdı Fenerbahçe yönetiminin yol haritası...

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Serap Güler

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