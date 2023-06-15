Fenerbahçe'de veda yemeği! Ali Koç ile Jorge Jesus...

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Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yolların ayrıldığı teknik direktör Jorge Jesus ile ülkesine dönmeden önce yemekte bir araya geldi

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Teknik Direktör Jorge Jesus’la veda yemeğinde buluşan Başkanımız Ali Y. Koç’a, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de eşlik etti. Yemekte, Jorge Jesus’un ailesi de yer aldı.

Yemeğin ardından Başkanımız Ali Y. Koç, Jorge Jesus’a forma hediye etti ve emekleri için teşekkür etti.

Jorge Jesus da Fenerbahçe’nin bir parçası olduğu için duyduğu mutluluğu paylaşıp, teşekkürlerini iletti.

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