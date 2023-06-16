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Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı sürprizi! Şenol Güneş istedi

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#Transfer#Beşiktaş#Şenol Güneş
Beşiktaşta Yusuf Yazıcı sürprizi Şenol Güneş istedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 10:57

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da şampiyonluk hayalleri kuran yönetim, transferler için harekete geçti.

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Yeni sezonda iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş, nokta atış transferlerle 2023-24 sezonu kadrosunu tamamlayacak.

Transferde sağ stoper, iki kanat oyuncusu, bir merkez orta saha ve 10 numara takviyeleri gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş arayışlarını sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre; Şenol Güneş’in kadrosunda görmeyi çok istediği Yusuf Yazıcı için Lille ile ilk temaslar kuruldu. Milli futbolcunun ilk etapta kiralanıp, yıllık ücretinin ödenmesi teklifi sunuldu.

ŞENOL GÜNEŞ KADROSUNDA İSTİYOR

Bonservisi Ligue 1 ekiplerinden Lille’de bulunan, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı’yı, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

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Beşiktaş Yönetimi de deneyimli hocanın talebi üzerine Fransız ekibi ile irtibata geçti. Lille, 1 senelik kontratı bulunan Milli futbolcunun kiralanması ve yıllık ücretinin ödenmesi konusunda bir öneri yapıldı.

Bu arada 26 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro dolaylarında olduğu öğrenildi. Trabzon ile görüşecekler...

Ancak Trabzonspor’un, Lille’e Yusuf’u satmadan önce sözleşmesine, ‘Süper Lig’den başka bir kulüpte oynaması halinde tazminat ödenir maddesi koydurduğu belirtildi. Fakat bu konudaki pürüzü iki kulübün kendi arasında görüşerek çözebileceği öğrenildi.

Eğer Lille, Beşiktaş’ın teklifini kabul ederse, Trabzonspor’un söz konusu maddesi ile ilgili olarak Karadeniz ekibiyle de bir görüşme yapılacak.

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#Transfer#Beşiktaş#Şenol Güneş

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