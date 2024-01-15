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Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'deki ilk maçı İtalyan basınında! 'Geçirdiği zorlu ayların ardından yeniden kendini buldu!'

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#FENERBAHÇE#Leonardo Bonucci#GALATASARAY
Leonardo Bonuccinin Fenerbahçedeki ilk maçı İtalyan basınında Geçirdiği zorlu ayların ardından yeniden kendini buldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 15:18

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, 38. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna girerek sarı - lacivertli formayla ilk maçına çıkmış oldu. İtalyan basını, yıldız futbolcunun ilk karşılaşmasındaki performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci, 38. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olarak sarı - lacivertli takımdaki ilk maçına çıktı.

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İtalyan basınından Tuttosport, 36 yaşındaki savunmacının performansını değerlendirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı;

"YENİ SERÜVENİ EN GÜZEL ŞEKİLDE BAŞLADI"

"Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe formasıyla yeni serüveni, en güzel şekilde başladı. İtalyan yıldız, Union Berlin'de geçirdiği zorlu ayların ardından Türkiye'de yeniden kendini buldu."

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Leonardo Bonuccinin Fenerbahçedeki ilk maçı İtalyan basınında Geçirdiği zorlu ayların ardından yeniden kendini buldu

"ICARDI'NİN GALATASARAY'I İLE YARIŞTA"

'Mauro Icardi'nin Galatasaray'ı ile şampiyonluk yarışında bulunan sarı - lacivertlileri seçen Bonucci, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan önünde 53 puanla liderliğini sürdürüyor. Karşılaşmanın 38. dakikasında oyuna dahil olan Bonucci'nin ilk maçında galibiyeti getiren isim İrfan Can Kahveci oldu."

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Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan yıldız, Fenerbahçe taraftarlarını övdü.

Bonucci'nin sözleri şu şekilde;

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSETTİK"

“Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgiden ve destekten dolayı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün aldığımız 3 puan benim için de takım için de çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftarlarımız bizleri desteklediler. Onların desteklerini hissettik. Bugün kazanmak için sahadaydık, kazanmayı çok istedik ve önemli bir golle 3 puanı elde ettik. Açıkçası bu tip maçlarda erken dakikalarda golü bulamazsanız maç sizler açısından biraz daha zorlaşabiliyor. Konyaspor maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Taraftarlarımız gerçekten inanılmazlar.”

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Leonardo Bonuccinin Fenerbahçedeki ilk maçı İtalyan basınında Geçirdiği zorlu ayların ardından yeniden kendini buldu

"GERÇEKTEN HEYECANLIYIM"

“Gerçekten kendimi heyecanlı hissediyorum bu önemli ve büyük camianın bir parçası olduğum için. Gerçekten heyecanlıyım. Takımda çok fazla kaliteli, yetenekli oyuncular mevcut. Her maçta mücadele edebilirsek, Kadıköy’de oynadığımız oyunu her maçta ortaya koyabilirsek, çok fazla kupalar kazanabiliriz.”

"MAÇ OYNAMAM GEREKİYOR"

“Son 2 aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem ama his olarak kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün benim adıma bir başlangıç oldu. Umarım çok daha fazla maç oynayarak takımıma katkı sağlarım.”

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#FENERBAHÇE#Leonardo Bonucci#GALATASARAY

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