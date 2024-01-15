Gol sevinci sonrası gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! 'Savaşın son bulmasını istiyorum!'

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Süper Lig’in 20’nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel’in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail’in Gazze’yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel’i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.

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"SAVAŞIN SON BULMASINI İSTİYORUM"

Jehezkel’in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze’de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

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Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İSRAİL'DEN ÖZEL UÇAK GELDİ

Öte yandan İsrail'den one.co.il'in haberine göre İsrail Devleti, Jehezkel için harekere geçti. Haberde İsrail'den özel bir uçağın oyuncuyu Antalya'dan almak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

ÖZEL UÇAKLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

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ANTALYASPOR KADRO DIŞI BIRAKTI

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖMER ÇELİK: NEFRETİN KÖLESİ…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Jehezkel'in tepki çeken sevincinin fotoğrafını paylaşarak "Nefretin kölesi…" notunu düştü.

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TFF: JEHEZKEL’İN HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞINI KINIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor forması giyen Segiv Jehezkel hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’de bugün oynanan Bitexen Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel’in hiç bir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Bitexen Antalyaspor’un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır.

İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın."

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"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Jehezkel, Antalyaspor’un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.