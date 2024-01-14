Fatih Terim'den Ivan Bebek'e tepki! Panathinaikos 3 puanı uzatmalarda kaçırdı

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Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasındaki Atina derbisinde AEK ile Panathinaikos, OPAP Arena'da karşılaştı.

Mücadelede 1-0 geriye düşen Panathinaikos, 2-1 öne geçti ancak uzatmalarda gelen gole engel olamayınca ekipler sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ligde zirveyi yakından ilgilendiren derbide perdeyi 24’üncü dakikada savunma arkasına sarkan Levi Garcia’nın attığı golle AEK açtı: 1-0. Fatih Terim’in öğrencileri 31’inci dakikada Tin Jedvaj’ın kafa golüyle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi. Mücadelenin 66’ncı dakikasında bir duran top organizasyonunda ceza sahası içinde topu önünde bulan Brezilyalı futbolcu Willian Arao, takımını öne geçirdi: 1-2. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Arao, ligdeki 3’üncü golünü kaydetti. Müsabakanın 90+4'üncü dakikada AEK atağında hakem VAR incelemesi sonucunda elle oynamaya hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. AEK'da Levi Garcia, 90+6'ncı dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru eşitledi: 2-2. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca Fatih Terimli Panathianikos, deplasmandan 2-2'lik beraberlikle döndü.

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Öte yandan ev sahibi AEK’nın 59’uncu dakikada Levi Garcia ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.

AMRABAT VE VİDA RAKİP OLDU

Ayrıca bir dönem Kayserispor ve Galatasaray’da forma giyen Nordin Amrabat ile 4,5 sezon Beşiktaş’ta oynayan Domagoj Vida, Atina derbisinde AEK formasıyla Fatih Terim’e rakip oldu.

AVERAJLA İKİNCİ SIRADA

Fatih Terim ile 3. lig maçında da kaybetmeyen Panathinaikos, puanını 41 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. AEK ise puanını 39 yaptı.

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, 2016 yılında Braga ile Fenerbahçe arasındaki maçı yöneten ve kararlarıyla tepki çeken Hırvat hakem Ivan Bebek'i AEK maçı sonrası eleştirdi.

"100 PENALTI AMA HATAYI KENDİMİZDE ARAMALIYIZ"

Müsabakanın VAR hakemi Ivan Bebek'i eleştiren Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun. Diğerine gelince penaltı. Ancak bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum. 2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız." dedi.