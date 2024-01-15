Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de kritik bir eşiği daha geçti ve Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin son bölümde attığı golle 1-0 yendi.

Yazarlarımız zorlu mücadeleyi değerlendirirken ilginç detaylar ortaya çıktı. İşte o yorumlar...





Uğur Meleke: İrfan’dan önce, İrfan’dan sonra

Sumudica’nın Gaziantep’i ligde oyunu net tarif edilebilen, planlarında devamlılık olan birkaç kulüpten biri. Özellikle büyüklere karşı ya da deplasman oyunlarında derin bir blokla rakiplerini karşılıyorlar. 5’li savunma önünde 4’lü orta saha ile dokuzlu kuş sürüsü misali uyumlu bir savunmaları var. Bağları kolay kopmuyor. Bloklar kolay parçalanmıyor. Savunmada bütüncül duruyorlar.

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Dün de Djilobodji’nin dönüşüyle sert üç stoperli modelleri, bekler Mbakata-Mustafa’nın da pozisyon sadakatiyle beş stopere benzeyen bir hal aldı. Fenerbahçe çoğunlukla topa sahip oldu, ikinci bölgeye rahat geldi. Ama üçüncü bölgeye bağlantıda kesintiler yaşadılar. Sarı lacivertliller sezon başından beri zaten ağırlıkla merkezden değil, kanatlardan hücum ediyor. Tadic ve (oynadığında) İrfan, Szymanski ve Fred’in sürpriz koşu yollarına paslar atıyor, sıkça böyle çözüyorlar rakiplerini. Dün Dzeko’nun kaçırdığı penaltı da zaten Fred’in böyle bir koşusuyla geldi.

CENGiZ ÜNDER iYi BiR ŞUTÖR AMA...

Ancak dün sağ açıkta İrfan değil Cengiz’in başlaması kurulum anlamında bir miktar aksaklığa uğrattı misafir ekibi. Cengiz önemli bir gol silahı. İyi bir şutör. Ancak İrfan’ın hem pasör özelliği daha yüksek, hem de ceza alanına ikinci santrfor koşuları söz konusu. Dün de Cengiz ne kadar iyi bir dripling ve şut tehdidi olsa da, alışılmış İrfan katkısını aradı Fenerbahçe ilk 1 saatte.

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F.BAHÇE’NiN SÜRPRiZ GOL SiLAHI

Maçın kırılma anı da zaten 63’te İrfan Can’ın sahaya adım atışıydı. Sonraki 15 dakikada Fenerbahçe pas ritmini bir miktar artırdı, Tadic ve Szymanski’nin birer kenar ortasında ceza alanında sürpriz gol silahı olarak İrfan Can vardı. İrfan 65’te birinciyi vurdu, Nita kurtardı. 80’de ikinciyi vurdu, maçın da fişini çekti orada.

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BiLDiĞiMiZ BONUCCi’DEN UFAK PASAJLAR iZLEDiK

Dün kazanan Fenerbahçe’de bir diğer manşet de, Serdar’ın sakatlığı sonrası Bonucci’nin beklenenden daha fazla dakika almasıydı. Dünkü maçın tek taraflılığı Bonucci’yi defansif olarak pek test etmedi. Ama hem uzun metrajlı pas denemeleri, hem de hücuma çıkıp sürekli gol aramasıyla kariyeri boyunca izlediğimiz Bonucci’den ufak pasajlar sundu yine.

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan yazarımız Güntekin Onay ise, Fred'in çılgın performansına değindi.



Güntekin Onay: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim! Michael Jordan bile Chicago'da bu etkiyi yaratmamıştır; Fred



Fenerbahçe'nin belki de ligin en önemli oyuncusu Fred. Bir futbolcu varken değerini bilirsiniz, yok iken değerini anlarsınız. Fred ile Fenerbahçe 20 maça çıkmış hepsini kazanmış. Fred'siz 12 maça çıkmış Fenerbahçe. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet... Hem savunma hem hücumda var. Fred'in varlığının çok şey kattığı gerçeğini ortaya koyan bir tablo. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Michael Jordan bile bu etkiyi yaratmamıştır Chicago'da.





🟡🔵 Fenerbahçe 🤝 Fred



Ⓜ️ 20 maç

✅ 20 galibiyet

⚽ 64 atılan gol



🎙️ Güntekin Onay ve Ersun Yanal'ın değerlendirmeleri. #beINSÜPERLİG pic.twitter.com/rikEdl7Hx8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 14, 2024

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Fırat Aydınus: İrfan ‘Can’ verdi, Livakovic ipten aldı | Yarı otomatik ofsayt ilaç gibi geldi



Maça baskı ile başlayan Fenerbahçe istediği ritmi devrenin ilk bölümünde tutturamadı. Gaziantep, hızlı geçişlerle, araya ve uzun atılan toplarla tehlike yaratmaya çalıştı. Ev sahibi takım zaman zaman rakip kalede gözükse de, Fenerbahçe ilk yarının son 20-25 dakikasında baskısını oldukça hissettirdi. Kanatlardan ve defans arkasına atılan toplarla skor üretmeye çalıştı sarı lacivertliler.

Başta Dzeko olmak üzere Fenerbahçe’nin kaçırdığı fırsatlar ve Gaziantep’in bulduğu pozisyonları hesaba katarsak, ilk yarıda gol çıkmaması futbol azizliği idi. Fenerbahçe bu bölümde rakip ceza alanında 22 kez topla buluşurken, 12 de şut attı. Sarı lacivertlilerde Fred ve Szymanski ilk yarının en iyileri idi.

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Serdar Aziz’in sakatlanıp çıkmasıyla da Fenerbahçe taraftarı çok merak ettiği Bonucci ile tanıştı.Bonucci, hırsı ve azmi ile sanki yıllardır bu takımda oynuyormuş gibiydi.

iSMAiL KARTAL RiSKE GiRDi

İkinci yarıya da baskıyla başlayan Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yaralanamadı. 50. dakikada Dzeko penaltı kaçırınca İsmail Kartal, 60. dakikadan sonra riskli değişiklikler yaptı. İsmail Yüksek’i çıkarıp yerine Batshuayi’yi alarak orta sahayı Fred-Szymanski ikilisine emanet eden Kartal, Batshuayi-Dzeko ile çift santforlu 4-2-4 sistemine geçti. İsmail Kartal bu değişikliklerle ‘ya herro ya merro’ dedi.

Cengiz’in yerine girdiği oyunda ilk kafa vuruşunda başarılı olamayan İrfan Can Kahveci ikinci denemesinde golü buldu. Bu golden sonra Fenerbahçe ikinciyi de bulabilirdi.

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20 ŞUT ATTI, 10 KORNER KULLANDI

Gaziantep de Fenerbahçe’nin üzerine geldiği anlarda yakaladığı pozisyonlarla tehlikeli oldu. Özellikle Livakovic’in son dakikalardaki kurtarışları Fenerbahçe’yi ipten aldı. Bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremeyen Dzeko sanırım bu maçtan sonra İrfan Can ve Livakovic’e teşekkür etmiştir. Sonuçta Fenerbahçe 20 şut atıp, rakip ceza alanına 43 kez girdiği ve 10 korner kullandığı maçı tek golle kazanıp haftayı 3 puanla kapattı. Bu arada Tadic’den sonra Dzeko’nun da kaçırmasıyla penaltıları bundan sonra Szymanski ve Bonucci’nin atmasını bekliyoruz.

4 YIL SONRA F.BAHÇE MAÇINA ATANAN NUMANOĞLU BAŞARILI BiR YÖNETiM GÖSTERDi

Tugay Kaan Numanoğlu 2020 yılında yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra bir Fenerbahçe maçına yapay zeka tarafından 2024 yılında verildi. Sanırım bu süreç içerisinde yapay zeka uygun dataya sahip olmuş. Bu maçın VAR hakemi olarak Alper Çetin’in verilmesi bence alınmış büyük bir riskti.

Tugay Kaan Numanoğlu ilk yarı itibari ile hatasız bir maç yönetti diyebilirim. Sakin, özgüvenli ve iletişimi çok iyiydi. Maç boyunca verdiği teknik ve disiplin kararlarında başarı oranı çok yüksekti.

GÜVENİLİRLİĞİNİ VE ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

· 23. dakikada Szymanski’nin iptal edilen golünde Tadic’in pozisyonu ve 81’de İrfan Can’ın golünde Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye giriş zamanı açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu iki pozisyonda da bu sistemin güvenilirliğini ve önemi bir kez daha görüldü.

· Golde Batshuayi’nin kalecinin görüş alanında olması ve etkilemesinin önemi yok. Çünkü ofsaytta değil.

· Numanoğlu, Cengiz’in koluyla aldığı pozisyonda mükemmel bir uygulama ile sonuna kadar oynatıp VAR’ı taca atmadı ve pozisyon bittikten sonra kanaat kullanıp el verdi.

DJİLOBODJİ’NİN ERKEN GiRDiĞiNi GÖRSE PENALTIYI TEKRARLATIRDI

· 48’de Fred’in yerde kaldığı pozisyonda verdiği penaltıda pozisyonu görüp değerlendirmesi güzeldi. Kararda emin bir görüntü çizdi.

· 50’de Dzeko’nun penaltısında hakem Djilobodji’nin içeri erken girdiği görse tekrarlatırdı. Topun geldiği oyuncu erken girmediği için VAR’ın karışacağı bir pozisyon değil. Eğer o erken girseydi VAR karışırdı.

· Numanoğlu maçta futbolcular arasında tansiyonun yükseldiği anlarda sakin kalıp kart değerlendirmelerinde de başarılıydı.