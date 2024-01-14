Gaziantep FK'yı tek golle geçen Fenerbahçe'den tarihi performansı! İrfan Can Kahveci attı, Livakovic tuttu, İsmail Kartal tarihe geçti

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Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 20. hafta maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. maçını kazandı.

BONUCCI İLK KEZ OYNADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, yedek soyunduğu maçta Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla 38. dakikada oyuna dahil oldu ve Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

DZEKO PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, 50. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşunda top direkten döndü.

Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlarda kullandığı 15 penaltının 5'ini kaçırdı. Bu 5 penaltının 4'ünü Tadic, 1'ini ise Edin Dzeko kaçırdı.

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İRFAN CAN KAHVECİ OYUNA GİRDİ, 3 PUANI GETİRDİ

Maça yedek başlayan İrfan Can Kahveci, 64. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna girdi. Oyuna girer girmez kafa vuruşunda kaleciye takılan milli yıldız, 81. dakikada yine bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi ve 3 puanın mimarı oldu.

Süper Lig'de en fazla gol attığı sezonu yaşayan İrfan Can Kahveci (7 gol), lig kariyerindeki iki kafa golünü de bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

Yıldız oyuncu, bu sezon toplamda 11 gole ulaştı.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ!

Maçın hemen başında M'Bakata'nın soldan ceza alanına girdiği pozisyonda karşı karşıyada gole izin vermeyen Dominik Livakovic, maçın 90+8. dakikasında Draguş'un vuruşunda harika bir refleksle topu tokatladı ve galibiyette pay sahibi oldu.

🧤 Dominik Livakovic'ten son saniyelerde kritik kurtarış!pic.twitter.com/mFs6CEcRAC — Spor Arena (@sporarena) January 14, 2024

KISA SÜRELİ GERGİNLİKLER

Maçın ilk yarısının ve ikinci yarısının sonlarında iki takım arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. İlk yarı bitiminde Markovic ile Ferdi arasında; ikinci yarının sonunda ise Djilobodji ile İrfan Can arasında gerginlik yaşandı.

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Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica, maçın sonundaki gerginlik sırasında Edin Dzeko kısa süreli söz dalaşı yaşandı. Rumen teknik adam daha sonra sakinleştirildi.

FENERBAHÇE'DEN 32 YILLIK REKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 10 dış saha maçları itibarıyla 1991/92'den (7) bu yana en fazla gole kapama yaptığı sezonu geçiriyor.

Sarı-lacivertli takım bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, 1'inde de sahadan beraberlikle ayrıldı.

İSMAİL KARTAL'DAN TARİHİ PERFORMANS

Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%71) ve puan ortalaması (2.33) yakalayan Türk teknik direktör konumunda bulunuyor.

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