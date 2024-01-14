Leonardo Bonucci: Çok kupa kazanabiliriz

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Fenerbahçeli futbolcular Leonardo Bonucci ve İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi ve attığı golü değerlendiren İrfan Can, "Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu." dedi.



"MAÇIN ADAMI LIVAKOVIC"



"Maçın adamı kim; sen mi, Livakovic mi?" sorusuna İrfan Can Kahveci, "Zor bir seçim ama Livakovic'e veririm ödülü. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Onu da kutluyorum. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz. Çok gol atıyorduk ama nazar boncuğu gibi gol yiyorduk. Bugün yemedik. Gol yememek lazım. 7 atsak bile gol yememek lazım. Bunu içeride konuşuyoruz. İnşallah diğer maçlarda da gol yemeyiz." yanıtını verdi.

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"ATMOSFER GERÇEKTEN HARİKAYDI"

Taraftarlara teşekkür eden Leonardo Bonucci, "Taraftarlarımıza teşekkürler. Bana çok ilgi ve destek gösterdiler. Benim ve takım için 3 puan çok ama çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar taraftar bizi destekledi. Kazanmak için sahadaydık, çok istedik. Önemli bir golle kazandık. Erken dakikalarda gol bulamayınca bu tip maçlar zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim. Atmosfer gerçekten harikaydı. Fenerbahçe taraftarı gerçekten inanılmaz" diye konuştu.

"ÇOK KUPA KAZANABİLİRİZ"

Kadıköy'deki Konyaspor galibiyetindeki oyuna dikkat çeken İtalyan savunmacı "Çok heyecanlıyım. Bu önemli ve büyük camianın bir parçası oldum artık. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Kadıköy'deki oyunu her maçta ortaya koyabilirsek çok kupa kazanırız." dedi.

"BUGÜN BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini kaydeden Bonucci "Son iki aydır çok fazla maça çıktığımı söyleyemem. Ancak kendimi iyi hissediyorum. Maç oynamam gerekiyor. Bugün bir başlangıç oldu. Umarım daha çok oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim." açıklamasını yaptı