CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:
İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Beşiktaş: "Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Nice ve Beşiktaş, Valentin Rosier’in kiralık transferi için anlaşma sağladı.
Corinthians Başkanı Augusto Melo: "Vincent Aboubakar, bize önerildi. Görüştük ama anlaşma sağlayamadık." (CNN Esportes)
Renato Sanches’in Roma'dan ayrılma durumunun ortaya çıkması sonrası bu ismi takibine alan Beşiktaş, Fernando Santos’un eski öğrencisini kiralamak istiyor. Roma’da mutsuz olan ve PSG’ye de dönmek istemeyen Sanches’in, milli takımdan eski hocası Santos’un faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu baktığı ifade edildi. Sanches için temaslar devam ederken İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho da radara girdi. 31 yaşındaki 1,87’lik ön libero için ise girişimler, direkt satın alma üzerine yapılıyor. (Fanatik)
İngiliz basınına göre Fenerbahçe, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Anthony Martial ile ilgileniyor. Son maçın kadrosunda yer almayan Fransız yıldız için sarı - lacivertlilerin yeni bir teklif hazırlayarak masaya oturacağı belirtildi.
Konyaspor: "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir."