CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Beşiktaş'tan orta sahaya iki aday

Renato Sanches’in Roma'dan ayrılma durumunun ortaya çıkması sonrası bu ismi takibine alan Beşiktaş, Fernando Santos’un eski öğrencisini kiralamak istiyor. Roma’da mutsuz olan ve PSG’ye de dönmek istemeyen Sanches’in, milli takımdan eski hocası Santos’un faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu baktığı ifade edildi. Sanches için temaslar devam ederken İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho da radara girdi. 31 yaşındaki 1,87’lik ön libero için ise girişimler, direkt satın alma üzerine yapılıyor. (Fanatik)