×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#TRANSFER HABERLERİ#Süper Lig
CANLI - Günün transfer haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 09:51

Türkiye ve Avrupa'da ara transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Birçok transfer haberi ve iddiası, futbolseverlerin de merak konusu... Gün içinde öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

'Aboubakar takaslanmayacak'
Aboubakar takaslanmayacak

Beşiktaş: "Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Valentin Rosier, Fransa'ya gidiyor
Valentin Rosier, Fransaya gidiyor

Nice ve Beşiktaş, Valentin Rosier’in kiralık transferi için anlaşma sağladı.

Brezilya'dan Aboubakar açıklaması
Brezilyadan Aboubakar açıklaması

Corinthians Başkanı Augusto Melo: "Vincent Aboubakar, bize önerildi. Görüştük ama anlaşma sağlayamadık." (CNN Esportes)

Beşiktaş'tan orta sahaya iki aday
Beşiktaştan orta sahaya iki aday

Renato Sanches’in Roma'dan ayrılma durumunun ortaya çıkması sonrası bu ismi takibine alan Beşiktaş, Fernando Santos’un eski öğrencisini kiralamak istiyor. Roma’da mutsuz olan ve PSG’ye de dönmek istemeyen Sanches’in, milli takımdan eski hocası Santos’un faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu baktığı ifade edildi. Sanches için temaslar devam ederken İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho da radara girdi. 31 yaşındaki 1,87’lik ön libero için ise girişimler, direkt satın alma üzerine yapılıyor. (Fanatik)

Fenerbahçe'nin Martial planı
Fenerbahçenin Martial planı

İngiliz basınına göre Fenerbahçe, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Anthony Martial ile ilgileniyor. Son maçın kadrosunda yer almayan Fransız yıldız için sarı - lacivertlilerin yeni bir teklif hazırlayarak masaya oturacağı belirtildi.

Konyaspor, transferi açıkladı
Konyaspor, transferi açıkladı

Konyaspor: "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir."

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline'Aboubakar takaslanmayacak'
timelineValentin Rosier, Fransa'ya gidiyor
timelineBrezilya'dan Aboubakar açıklaması
timelineBeşiktaş'tan orta sahaya iki aday
timelineFenerbahçe'nin Martial planı
timelineKonyaspor, transferi açıkladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#TRANSFER HABERLERİ#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!