Leonardo Bonucci, Jose Mourinho'yu mest etmişti: Harvard Üniversitesi'nde ders verebilir

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Sezonun ikinci yarısında özellikle savunma bölgesinde bir daha sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe, hızlı davranıp önemli bir yıldızla bu bölgeyi güçlendirmeyi başardı.

Rodrigo Becao’nun sakatlığı ve Alexander Djiku’nun Afrika Kupası’na gitmesi nedeniyle stoper bölgesinde sorun yaşayan sarı lacivertliler, bu bölgeyi Oosterwolde ile takviye etmeye çalışırken ne Serdar Aziz ne de Samet Akaydin'den istediği performansı alamadı.

Savunma hattında yaşadığı sorun sonrası galibiyet serisi son bulan ve ligde hayati puanlar kaybeden sarı lacivertliler, Alexander Djiku ve orta sahada Fred'in dönmesiyle toparlanırken sezonun ikinci yarısında alternatifli bir kadroyla mücadele etmek istiyor.

İSTANBUL'A AYAK BASTI, RESMİ İMZA YAKIN

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’yi İstanbul’a getirirken çok önemli bir ismi takıma kattı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Union Berlin’de forma giyen Leonardo Bonucci ile prensip anlaşmasına vardı.

36 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İtalya’nın Torino kentinden kalkan özel uçakla İstanbul’a gelirken kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.

SAVUNMA DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİMLERDEN

Dünya futbolunun en ikonik isimlerinde biri olan İtalyan yıldız Leonardo Bonucci, savunma denince akla gelen ilk isimlerden.

Öyle ki, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Bonucci için övgü dolu ifadeler sarf ederken savunma konusunda Harvard’da ders verebilecek nitelikte olduğunu kaydetmişti.

MOURINHO'YU HAYRAN BIRAKTI

Bir maç sonrası Leonarda Bonucci ve Giorgio Chiellini hakkında konuşan Mourinho, "Bonucci ve Chiellini, Harvard Üniversitesi'nde 'nasıl merkez defans oyuncusu olunur' dersi verebilir. Fantastik... Kesinlikle fantastik." ifadelerini kullanmıştı.

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İTALYA'DA JUVE VE MiLAN'DA FORMA GİYDİ

1 Mayıs 1987'de doğan İtalyan savunmacı futbola Viterbese Giovanili takımında başladı ve daha sonra Inter U19'a transfer oldu. Sırasıyla Treviso, AC Pisa, Genoa ve Bari formaları giyen Bonucci 2010 yılında yıldızının parladığı Juventus'a transfer oldu. Uzun süre Torino ekibinde forma giydikten sonra 2017-2018 yılında 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu ancak 2018-2019 sezonunun başında 35 milyon Euro karşılığında tekrar Juventus'a geri döndü.

İLK DEFA iTALYA DIŞINA ÇIKTI

Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Bonucci ilk defa Serie A dışına çıkarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin yolunu tuttu.

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TOPLAM 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 10 maç forma giyen Leonardo Bonucci, 1 gol atarken 723 dakikada süre aldı.

SERiE A'DA 431 MAÇTA GÖREV ALDI

Serie A'da forma giydiği 431 maçta 30 gol atıp 9 asist yapan Bonucci, Opta verilerine göre ortalamaları şu şekilde:

%65,7 topla buluşma

%47,2 isabetli pas

%86,9 pas

3,3 ikili mücadele kazanma

%56,7 ikili mücadele

1,3 kazandığı hava topu

2,4 toplam hava topu

0,8 kaptığı top

%70,1 top kapma

4.1 uzaklaştırma

1,6 pas arası

TAM BiR KUPA CANAVARI

Kariyerinde birçok kupa kazanan Leonardo Bonucci, dokuz kere Serie A, dört kere İtalya Kupası, beş kere İtalya Süper Kupası ve bir kere de İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu 2016 yılında da İtalya'da yılın oyuncusu seçildi.