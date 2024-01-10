Anthony Martial'den Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Haberin Devamı

Ligde geride kalan 19 haftada topladığı 47 puanla ligde liderliğini sürdüren ve UEFA Konferans Ligi'nde de son 16 turuna yükselen sarı lacivertli ekip, sezon sonu her kulvarda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Devre arası transfer dönemine hızlı giren sarı lacivertliler, her konuda anlaşma sağladığı İtalyan yıldız Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirirken diğer bölgeler için de görüşmeleri sürdürüyor.

Savunma dışında orta saha ve forvet mevkilerine de takviye düşünen sarı lacivertli takım, en az 2 transfer daha yaparak sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyor.

EDIN DZEKO'YA ALTERNATİF

Edin Dzeko'nun yanına tartışılmayacak alternatif bir ismi katmak isteyen sarı lacivertli takım, Manchester United'ın golcüsüyle görüştü.

KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI

Haberin Devamı

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Fransız forvet Anthony Martial'i kiralamak için teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin Anthony Martial'i kiralamak için Manchester United ile görüşmelere başladığı ve Fransız yıldızın ManU kariyerinin sona erebileceği öne sürüldü.

KARARINI VERDİ

The Athletic'e göre ise Martial bu ay Marsilya, Fenerbahçe ve bazı Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

MANCHESTER İLE 317 MAÇ

2015 yılında transfer olduğu Manchester United'da 317 maça çıkan ve 90 gol, 55 asistlik performans sergileyen Martial, 2021-22 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralanmıştı.

BU SEZON 19 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon yeterli forma şansını bulamayan Anthony Martial, Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.