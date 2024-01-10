Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Ada'dan talipler çıktı! Belçikalı golcü ayrılıyor

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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren ve İtalyan savunmacı Loenardo Bonucci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, bir taraftan da takımdan göndereceği isimler için gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kadrodan gönderilmesine kesin olarak bakılan milli stoper Samet Akaydin için Panathinaikos ile görüşmeler sürerken Belçikalı golcü Michy Batshuayi için Ada'dan talipler çıktı.

Fenerbahçe'de ilk 11'e girmekte zorlanan Michy Batshuayi ile İskoçya'nın Rangers takımının ilgilendiği ileri sürüldü.

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK ÜZERE"

The Scottish Sun'ın haberine göre; İskoç kulübü, Batshuayi'yi kısa vadeli bir anlaşmayla kadrosuna katmak amacında. Haberde Belçikalı golcünün, sezon sonunda opsiyona kalacak sözleşmesi için yeni bir anlaşma sağlanamadığı ve Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

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CLEMENT, 24 SAAT İÇİNDE İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Rangers'ın Belçikalı Teknik Direktörü Philippe Clement'in, önümüzdeki 24 saat içinde yapacağı görüşmeyle vatandaşını ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

İskoç takımı bu hafta İspanya'da devre arası kampına girecek. Clement'in, Batshuayi'yi bu kampa yetiştirmek istediği kaydedildi.

EVERTON DA TALİP

Bu arada 30 yaşındaki futbolcuya, Everton'un da talip olduğu öne sürüldü ve İngiliz takımının, golcü oyuncuyu kiralamak istediği iddia edldi.

İSKOÇ EKİBİ HÜCUMU GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Haber detayında İskoç takımının forvetlerinden Danilo'nun sakatlığının 3 ay süreceği, Cyriel Dessers'ın ise form tutmakta zorlandığı bir dönemde teknik direktör Clement'in sezonun ikinci yarısında Michy Batshuayi ile hücum gücünü artırmak istediği ayrıntısına da yer verildi.