Kurumsallık beklerken hırs ve kapris içinde boğuluyoruz

Murat Fevzi TANIRLI - Türk hakemliğinin daha kurumsal olmasını, Avrupa’daki MHK’lar gibi çağdaş yapılanmasını, bilimden her alanda (maç analizi, psikoloji, kişisel gelişim, antrenman teknikleri, eğitim) yararlanmasını, TFF’den somut destek bulmasını umut ettikçe derede boğulmaya devam ediyoruz. Kurumsallık yerine hâlâ hırs ve kapris... Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk ünal, MHK eski başkanı Oğuz Sarvan’ın sezon başı seminerine davet edildiğini, daha sonra davetin geri çekildiğini köşesinde yazmıştı. Hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak Sarvan’a resmi seminer davetinde bulunulmadığını belirtti.

Oğuz Sarvan da bu gelişmeler üzerine “TFF internet sitesinde, MHK adına yapılan şahsımla ilgili, çelişkili, yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerle dolu açıklamayı üzülerek okumuş bulunuyorum. Her cümlesini kanıtlarla çürütme hakkımı saklı tutarak, kamuoyunun yapılan bu yalan, yanlış ve eksik bilgilendirmelerden oluşan açıklamaya itibar etmemesini rica ediyorum” şeklinde yazılı açıklama yaptı.

OĞUZ SARVAN’A AÇIK DAVET...

Sayın Oğuz Sarvan... Gerek başarılı kariyeriniz, gerek icraatlarınız, gerekse hakemlerin gözündeki imajınız aşikar. Sizi ülke futbolu adına göreve davet ediyorum. Her alanda ihtiyacımızın olduğu şeffaflık ve doğruluk adına lütfen açıklayınız:

1- TFF Hakem İşleri Müdürlüğü’nden seminer daveti için arandığınız saati ve kimin aradığını; ardından da MHK Başkanı Serdar Tatlı tarafından ‘seminere gelmemeniz’ için yapılan aramanın detaylarını lütfen paylaşınız.

2- HES kodunuza kadar talep edildiği, Riva’da odanızın dahi belli olduğu doğru mu?

3- Geleneksel bir seminerde dahi size görmeye tahammül edemeyenlerin sebebi nedir?

4- MHK’daki görevleriniz esnasında işinize müdahale etmeye kalkanlar oldu mu? Bu duruma tepki göstermenizin ‘istenmeyenler’ listesine girmenizde etkisi oldu mu? Bu kişi/kişiler halen TFF’de çalışmaktalar mı?

5- Somut kanıtlarınız ortaya çıkarsa TFF ve MHK’dan nasıl bir davranış bekliyorsunuz? Kanıtınız yeterli değilse, siz ne yapacaksınız?

MHK’LARIN VAZGEÇİLMEZ GELENEĞİ: METİN TOKAT ZİNCİRİ

HEMEN her yeni MHK’da yer alır... Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarını atayan 3 kişiden biridir.

Görev süresince tepki çeken isimlerin en başında gelir. İcraatlarıyla davetiye çıkarır. Sonra pasif göreve çekilir. Sonra MHK değişir. Tekrar yeni MHK’da görev alır.

Zincir tekrar başa sarar.

Yusuf Namoğlu MHK’sında tepkiler sonrasında PMiK’teki (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) görevinden alınıp yerine Serdar Tatlı atanmıştı. Bu kez de Tatlı MHK’sında aynı görevinden alınıp yerine Mahmut Çetiner getirildi. TFF Başkanı sayın Nihat Özdemir’in hakem seminerinde belirttiği “İstikrarlı MHK istiyoruz” temennisi sürüyor.

BU HAKEMİ ÇOK ARAMIŞLAR MI?

Adana Demir ile Beşiktaş arasında keyifli bir hazırlık maçı izledik. İlk yarı bitmeden medyadaki dostlardan kulüp yöneticilerine, arkadaşlarımdan sosyal medya takipçilerime kadar mesaj yağdı: “Bu hakemi çok aramışlar mı?” Gençleştirme/yeni yüz kazanma aceleciğinin cezasını geçen sezon MHK fazlasıyla çekti. Kariyerinin 9. maçında derbiyle tanıştırılan Tugay Kağan Numanoğlu ile F.Bahçe-Başakşehir’de düdük çalan Bahattin Şimşek, Süper Lig yolunun ilk kilometrelerinde önemli darbe aldı. Turgut doman ve ramazan Keleş kural hatalarıyla TFF 1’e düştüler.

DOĞRU ZAMAN-UYGUN MAÇ EŞLEMESİ ÖNEMLİ

Hakemlerin 2. Lig’den toplam 10-15 arası maç yöneterek yükseldikleri aşikar (TFF sitesindeki KVKK çalışması 2 aydır bitemediğinden hakemlerin tam maç sayısını göremiyoruz). Tecrübe kazanmalarını sağlamak demek, hangi maç olursa olsun sahaya sürmek anlamına gelmez. Doğru zaman-uygun maç eşleşmesi iyi analiz edilmeli. Gün, daha doğmadan kararmamalı.

MHK’YA SAĞLIKLI BiR UYARI

Sükseli kadro kuran Adana Demir ile şampiyon Beşiktaş oynuyor. Hazırlık maçlarının ‘özel’inden. Hakem, TFF 2. Lig’den 1. Lig’e bu sezon yükselen Oğuzhan Aksu. Mersin bölgesi MHK üyesi kadir Tozlu’nun prensi. Uğur Meleke’nin maç yazısındaki şu cümle her şeyi anlatıyor:

“Adana’da sıcak havaya ve hemen her kararı istikrarlı biçimde yanlış olan hakeme rağmen sıkı bir hazırlık maçı izledik.”

MHK’ya yeni sezon öncesinde sağlıklı bir uyarı oldu. Hazırlık maçında dahi tepki çekmek, iyi bir başlangıç zemini doğurmaz. Ayrıca TFF 1. Lig’in yükünü çeken hakemler, yeni kurulan VAR kadrosuna gönderildi. VAR’dakileri atletik teste alıp hazır tutmakta fayda var. Lig maratonunda başınız ağrımaması adına aman dikkat. (Bir not: Almanya MHK’sı B.Münih’in hazırlık maçına Felix Brych’i verdi. Yok muydu Oğuzhan Aksu muadili?)

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