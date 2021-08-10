Son Dakika: Galatasaraylı golcü Radamel Falcao için transfer açıklaması

Sarı kırmızılılarda yüksek maliyeti ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao'nun ismi birçok takımla anılırken Sao Paulo'da transferle ilgili açıklama yapıldı.

Deneyimli golcü için bir girişimlerinin olmadığını belirten Sao Paulo Futbol Direktörü Carlos Belmonte, transferin mümkün olmadığını ifade etti.

Falcao'nun transferinin olasılık dahilinde olmadığını belirten Belmonte, "Mümkün değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle görüşmemiz olmadı." diye konuştu.

Sarı kırmızılı formayla 2 sezonda toplamda 40 maça çıkan Falcao, 20 gol atıp 3 de asist yaparken beklentilerin altında kaldı.

Ekonomik yönden elini rahatlatmak isteyen Galatasaray, yıllık 5 milyon avronun üzerinde bir maaş alan Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

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