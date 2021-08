Son Dakika: Tarihi transfer resmiyete kavuştu! Lionel Messi artık PSG'de

Katalan ekibinden ayrıldıktan sonra birçok dünya devinden transfer teklifi alan ancak Arjantinli Teknik Direktör Mauricio Pochettino ve eski takım arkadaşı Neymar'ın yer aldığı Paris Saint-Germain'i seçen Lionel Messi formayı giydi.

Bugün imza için gittiği Paris'te binlerce taraftar tarafından karşılanan 34 yaşındaki yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından PSG'ye imza attı.

Fransız kulübü, Lionel Messi'nin transferini sosyal medya hesabından yayımladığı video ile duyurdu.

Paris Saint Germain, resmi hesabından yaptığı açıklamada, oyuncuyla yapılan sözleşmenin 2+1 yıllık olduğunu belirtti.

"PARC DES PRINCES'TE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Fransız ekibine transferi sonrası konuşan Messi, heyecanlı olduğunu belirtirken "PSG'de kariyerimin yeni dönemine başlayacağım için heyecanlıyım. Hedeflerimle örtüşen bir kulüp. Takımın ve teknik ekibin ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Parc des Princes'te sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZMAYA HAZIRIZ"

Arjantinli yıldızla tarih yazacaklarını söyleyen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Messi, kupalar kazanmayı ve en üst seviyede oynamayı istediğini gösterdi. Tarih yazmaya hazırız." diye konuştu.

Lionel Messi'nin PSG macerası böyle başladı🎥pic.twitter.com/BU6nI1hYN3 — Spor Arena (@sporarena) August 10, 2021

NET 35 MİLYON AVRO ALACAK

Oyuncunun yıllık ücreti konusunda kulüpten bir açıklama yapılmazken Fransız basınında yer alan haberlere göre, net 35 milyon avro maaş alacak.

35 milyon avronun dışında sözleşmede bonusların da olduğu belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

PSG Kulübü, Çarşamba günü TSİ saat 12.00'de basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Fransız ekibinin toplantıda Messi'yi tanıtması ve resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Arjantinli yıldızın Paris Saint-Germain'de giyeceği forma numarası belli oldu. Barcelona ile ilk çıktığı maçta 30 numaralı formayı giyen Messi, Fransız ekibinde de bu formayı terletecek.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

BARCELONA'DA KALMAMA LA LIGA İZİN VERMEDİ

Önceki gün yaptığı basın toplantısıyla gözyaşları içinde Katalan ekibine veda eden Messi, ayrılık nedeninin ekonomik olduğunu ifade ederek "Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Barcelona'da devam edemedim. Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi. 13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim." diye konuşmuştu.

EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI AYRILDI

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın ayrılığının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Messi'nin ekonomik nedenler yüzünden takımdan ayrıldığını söylemişti.

Laporta açıklamasında, "Çok büyük oyuncular ve başkanlar da dahil olmak üzere Barcelona her şeyin üstündedir. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barcelona’nın geleceği için en doğru kararı verdik. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi’yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Leo Messi kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullanmıştı.