Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere yardım için Hatay'da...

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Ülkemizdeki her birey, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri gibi spor kulüpleri de depremin yaralarını sarmak için seferber olmuş durumda. Süper Lig'in büyük kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, toplanan yardımları art arda yola çıkan TIR'larla deprem bölgelerine gönderiyor.

SPORCULAR YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

İstanbul'un üç büyük kulübü, depremin ilk gününden itibaren yaptıkları açıklamalarla taraf fark etmeksizin stadyumlarındaki yardım toplama alanlarına insanları ve yardımları davet etti. Üç kulüp sporcuları da yardım toplama çalışmalarına katılıyor. Beşiktaş'ta Josef De Souza, Gedson Fernandes, Tayyip Talha Sanuç, Kerem Atakan Kesgin; Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Enner Valencia, Eda Erdem; Galatasaray'da Mertens, Kaan Ayhan, Işıl Alben, Jankat Yılmaz ve daha birçok sporcu yardım çalışmalarına katıldı.

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ERDEN TİMUR VE KEREM AKTÜRKOĞLU HATAY'DA

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, yardım malzemelerinin dağıtımı için Hatay'a gitti.

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Hem maddi hem de malzeme yardımı için adeta seferber olundu. Çeşitli yardım dernekleri ve kulüplerin kampanyalarına katılan federasyonlar ve futbolcular depremzedeler için harekete geçti. Yurt dışındaki oyunculardan Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder 50 bin Euro bağış yaparken, Merih Demiral 1 milyon TL, Burak Yılmaz 300 bin TL, Hakan Balta 300 bin TL, Mert Hakan Yandaş 200 bin TL, Emre Kılınç 150 bin TL gönderdi.

Göztepe Kulübü eski Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Mehmet Sepil ise acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine 5 Milyon TL bağış yaptı. Yapılan açıklamada holding çalışanlarının da bir aylık maaşlarını depremzedelere bağışladıkları duyuruldu.

FEDERASYONLAR YARDIM KAMPANYASI İÇİN SEFERBER OLDU

Spor federasyonları depremde yaşanan acılara kayıtsız kalmayarak depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyaları başlattı.

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TBF'DEN 5 MİLYON TL BAĞIŞ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptığı açıklamada, AFAD destek hesabına federasyon bütçesinden 5 Milyon TL bağışta bulunulduğunu açıkladı. TBF'nin açıklaması şöyle: "Millet olarak ülkemizin Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerini etkileyen depremler sonucunda tarihimizin en büyük felaketlerinden birine şahit oluyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde başta HATAY, Gaziantep, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere pek çok şehrimizde önemli hasarlar ve can kayıpları meydana gelmiştir. Üzgünüz ve yastayız. Devletimiz önderliğinde sivil toplum kuruluşlarımızın da büyük katkıları ile insanlık ötesinde bir kurtarma mücadelesi devam ederken, milletçe tuttuğumuz yasa büyük bir hüzünle eşlik etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dün AFAD iş birliği ile başlattığımız malzeme desteği kampanyasının yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarını ve depremzedeleri desteklemek için maddi destekte de örnek olmak ve basketbol camiamıza öncülük etmek istiyoruz. Bu nedenle bugün, aşağıda yer alan AFAD destek hesabına federasyonumuz bütçesinden 5 Milyon TL bağışta bulunduk. Tüm camiamızı da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak varoluş amacımız, gençliğimiz başta olmak üzere milletimize hizmet etmek, daha güzel yarınlar için temeller atmaktır. Bu süreçte maddi ve ayni katkılar sağlarken, yönetimimiz, çalışanlarımız, sporcularımız, sponsorlarımız, kulüplerimiz ve medya kuruluşlarımızla bir bütün olarak güç birliği yapacak ve depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bizler basketbolda vazgeçmemeye ve umudu kaybetmemeye inandık. Hep mücadele ettik ve aziz Türk Milletinin mücadeleci ruhundan ilham aldık. Bugün de birlik ve beraberlik içinde mücadele etme günündeyiz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve deprem bölgesinde görev yapan tüm kahramanlarımıza mücadele gücü diliyoruz. Yardım seferberliğimiz tüm yaralar sarılana kadar devam edecektir. Dualarımız deprem bölgesindeki kardeşlerimizledir.

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TC Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi – AFAD Hesabı

TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 hesap numarasına desteklerinizi bekliyoruz.

"deprem" yazıp 1866'ya SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz."

TOSFED'DEN DESTEK

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), depremzelere 500 bin TL para yardımında bulunurken, federesyona bağlı EOSK, 54 OSK, ANDOFF, ASOK, TROFF, FATOFF, GİROFF, DOSD, SMYRNOFF ve Antalya Offroad kulüpleri ile lisanslı takımlardan Neo Motorspor; 30 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, 4 adet yemek aracı, 5 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi, 4 iş makinası ve 90 gönüllünün bölgeye gittiğini bildirdi.

TOSFED'in açıkmalası şu şekilde:

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"Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak depremzedelerimize 500.000 TL'lik yardımda bulunuyor, camiamızın tüm duyarlı üyelerini bölgeye yardımda bulunmaya davet ediyoruz. Federasyonumuza bağlı EOSK, 54 OSK, ANDOFF, ASOK, TROFF, FATOFF, GİROFF, DOSD, SMYRNOFF ve Antalya Offroad kulüpleri ile lisanslı takımlarımızdan Neo Motorspor; 30 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, 4 adet yemek aracı, 5 tır ve 5 kamyon yardım malzemesi, 4 iş makinası ve 90 gönüllümüz ile bölgeye hareket etmiş bulunuyor. Tüm kulüplerimiz ve camiamızın duyarlı üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanındayız."

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Bu kapsamda çeşitli spor branşlarında faaliyet yürüten spor federasyonlarının hayata geçirdiği nakdi yardım kampanyaları ve tutarları şu şekilde:

"Türkiye Yüzme Federasyonu 1 milyon TL, Türkiye Bisiklet Federasyonu 400 bin TL, Türkiye Hentbol Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Kick Boks Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Atletizm Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Judo Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Taekwondo Federasyonu 150 bin TL, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Eskrim Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Satranç Federasyonu 100 bin TL,Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Okul Sporları Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Kürek Federasyonu 200 bin TL,Türkiye Badminton Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Cimnastik Federasyonu 250 bin TL, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Karate Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Hokey Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Oryantiring Federasyonu 50 bin TL, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu 100 bin TL, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 100 bin TL ve 400 bin TL değerinde kıyafet ve malzeme yardımı."

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı Dries Mertens ve eşinden deprem yardım çalışmalarına destek Haberi görüntüle

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN HAYAT HİKAYESİ

19 Nisan 2021 yılında Kocaeli Gazetesi'nde Hakan Yağcıoğlu imzasıyla yayınlanan içerikte Kerem Aktürkoğlu'nun hayat hikayesi bu şekilde anlatılıyor.

Hisareyn Üçevler’de 23 Ekim 1998’de doğan evin 3. evladı Kerem Aktürkoğlu, eski Gölcük Belediye Başkanı Şaban Aktürkoğlu’nun ailesine mensup. Eski adıyla Karaköprü İlkokulu, şimdiki adıyla Alman Leyland İlkokulu öğrencisi olan Kerem, okul takımındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

MUHTAR-ANTRENÖR MUAMMER AKÇAY KEŞFETTİ

Gölcükspor altyapısında oynayan ağabeyi 1994 doğumlu Selim’e özendi, çok sevdiği Gölcükspor altyapısında futbola başladı. Zamanın teknik heyeti ağabeyini dışladı, o da bu haksızlığa dayanamayarak kulübünden ayrılmak istedi. Bu anda Hisareynspor Antrenörü ve Karaköprü muhtarı Muammer Akçay Kerem’i Hisareynspor’a aldı. Kerem 16 yaşında Hisareyn amatör A Takımında oynarken, bir maçta 5 gol attı. 6. golü de boş kaleye arkadaşına attırdı, herkesi şaşkına çevirdi.

3 ÇOCUĞU DA FUTBOLCUYDU…

Hiç futbol oynamayan Menajer-baba Ömer Faruk Aktürkoğlu emekli olduktan sonra tüm mesaisini çocuklarına ayırdı. Selim ve Rıdvan futbolu bıraktıktan sonra, herkes Kerem’e odaklandı. Grup maçlarında Beşiktaş, Fenerbahçe ısrarla Galatasaray, Başakşehir altyapısına giden Kerem’i almak istediler. Zamanın Teknik Direktörü Abdullah Avcı ısrarla 5 yıllık sözleşme imzalatmak istedi. U17 Türkiye finalinde rakip olduğu Trabzonspor da Kerem’in peşine düştü. Ancak Avcı inat etti, 5 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Kerem de 5 yıllık sözleşmeyi bozmak için Karacabey’de 3 yılı tamamladı ve sözleşmesi otomatikman feshedildi. Erzincanspor’da oynayan futbolcu takımının 2. Lig’e çıkmasında baş rol oynadı. Sürecin devamında Fatih Terim sonunda muradına erdi ve Kerem’i Galatasaray’a transfer etti.

GALATASARAY'A TRANSFER HİKAYESİ

Öte yandan Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, 7 Aralık 2020'de yazdığı haberle Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a uzanan hikayesini okuyucularına ulaştırmıştı.

Başakşehir alt yapısından 3. Lig’e ve oradan G.Saray’a uzanan Kerem, reisi emekli serbest meslek sahibi olan İzmitli ailenin en küçük oğlu. 15 yaşında Başakşehir seçmelerine katılan Kerem, dikkat çekmeyi başarırken 2014’te son şampiyonun alt yapısına alındı.

"KALACAK YER TAHSİS EDEMEYECEĞİZ"

Kerem’in kazandığı seçmeler sonrası Başakşehir alt yapısı yetkilileri “Yalnız kalacak yer tahsis edemeyeceğiz. Kendin yer ayarlarsan görmek isteriz” yanıtı verdi. Genç oyuncu uzun uğraşlar sonrası futbol aşkı ile yatılı olarak bir yurda yerleşti.

Gündüz okula, oradan idmana ve akşam da kalmak için yurta gitti. 1 sene böyle geçerken Türkiye Şampiyonası’ndaki futbolu ile dikkat çekti ve 2015’te Bursa ve Beşiktaş iletişime geçti.

Ancak Başakşehir kulübü, elini çabuk tutarak KEREM AKTÜRKOĞLU ile 16 yaşındayken asgari ücretten profesyonel sözleşme imzaladı. Bir sene alt yapıda oynadıktan sonra Kerem, Bodrumspor’a kiralandı ve burada şampiyonluk yaşarken iyi de bir performans sergiledi.

Bodrum’dan Başakşehir’e dönen Kerem kamp kadrosuna alınmadı. Teklifler de alan Kerem’e “Sabredin iyi bir takım seçip göndereceğiz” yanıtı verildi. Transferin son günlerinde ise Başakşehir, A takıma almadığı genç yeteneği oynaması için pilot takımına kiralayacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN 5 YILLIK MUKAVELE TEKLİFİ

Ve bir de şart koştu: “Asgari ücretten 5 yıl sözleşme imzala ve bu yıl Erokspor’da kiralık oyna.” Ancak Kerem “1 yıl oynarım ama sözleşme imzalamam. İstanbul’da nasıl geçineceğim. Teklifler de var” diyerek bu teklifi reddetti. Başakşehir de Erok’a gitmeyen Kerem’i kadro dışı bıraktı.

BABASI HER GÜN İZMİT-İSTANBUL ARASINDA MEKİK DOKUDU

Kerem 18 yaşında 1 yıl futboldan uzak kaldı. Tesislerde de kalmasına izin verilmezken ailesi İzmit’te oturan genç oyuncu İstanbul’a gelmek zorundaydı. Kadro dışı bırakıldığı için Balat’taki tesislerde idmana çıkacağı bildirilen Kerem, babası ile haftanın 5 günü İzmit-İstanbul arasında gidip geldi.

Sezon sonu Erzurum istedi ama transferi gerçekleşemedi. Ve TFF talimatı aktarıldı Kerem’e: “2 yıl boyunca 4. lig de oynarsa yetiştirme parası ödenmez.” (Süper Lig nedeniyle 3. Lig’e denk ediyordu) Bunun üzerine “2 yıl 3. Lig’de oynayacağım, yetiştirme bedelini sıfırlayacağım.” diyen Kerem kariyeri için belki de çok büyük bir risk alıp 3. Lig’den Karacabey Belediye ile anlaştı. 1 yıl kadro dışı kalması nedeniyle yavaş yavaş form tuttu, play off oynadı.

YETiŞTiRME BEDELiNi AiLESi CEPTEN ÖDEDi

Başakşehir’de onu keşfeden Mustafa hocası (Sarıgül) Kerem’i 24 Erzincan’a transfer etmek istedi. Kerem teklifi kabul etti fakat kafaya koymuştu ve yetiştirme bedeli ile alakalı sorun yaşamamak adına Erzincan ekibine giderken bir istekte bulundu. 24 Erzincan’ın Karacabey’e ödemesi gereken 15 bin TL’yi kendi cebinden ödedi ve imza aşamasında yetiştirme muafiyeti istedi. 24 Erzincanspor da transferi halinde bir bedel talep etmeyeceğini kabul etti.

Erzincan’da takımının yıldızı olurken Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Süper Lig’den tam 8 kulüpten teklif aldı. Ancak G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem’i çok istiyordu. Hızlı, süratli bir hücumcu olan Kerem’i hocanın yardımcıları aradı, onunla alakalı plan ve düşüncelerini anlattı. Aslında forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine gitmeyi düşünen Kerem, G.Saray’ın isteğini, Terim’in ona değer verdiğini görünce kararını verdi. “Yedek kalırım” endişesi taşımadan G.Saray ile çalışmak istedi.